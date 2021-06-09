Almanya'da aşırı sağ örgüt propagandası yapmakla suçlanan 20 polisin büroları arandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Almanya'da aşırı sağ örgüt propagandası yapmakla suçlanan 20 polisin büroları arandı

Almanya'da aşırı sağ örgüt propagandası yapmakla suçlanan 20 polisin büroları arandı
Anadolu Ajansı / Mesut Zeyrek - Haberler | Güncel

Almanya'nın Frankfurt kentinde aşırı sağ örgüt propagandası yapmakla suçlanan 20 polis memuruyla ilgili görev yaptıkları emniyet müdürlüğüne baskın düzenlenip, polislerin bürolarında arama yapıldı.

Almanya'nın Frankfurt kentinde aşırı sağ örgüt propagandası yapmakla suçlanan 20 polis memuruyla ilgili görev yaptıkları emniyet müdürlüğüne baskın düzenlenip, polislerin bürolarında arama yapıldı.

21 Nisan'da Frankfurt Savcılığınca başlatılan ve Hessen Eyaleti Kriminal Polisinin yürüttüğü soruşturma çerçevesinde 20 polis, Nasyonal Sosyalist örgüt propagandası yapmak, yasak sembol ve görüntülerin yanı sıra kışkırtıcı içerik paylaşıp yaymakla suçlanıyor.

Yaşları 29 ila 54 arasında olan 20 emniyet mensubunun 19'unun aktif görevli olan polis, birinin ise eski polis memuru olduğu bilgisi paylaşıldı.

Polisler soruşturma bitene kadar görevden el çektirildi.

Soruşturma kapsamındaki aramaların 2016, 2017 ve 2019'da işlenen suçlarla ilgili olduğu belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Zeyrek

BAĞCILAR'DA MAHALLELİYİ SOKAĞA DÖKEN TACİZ İDDİASI; ŞÜPHELİNİN EVİ KURŞUNLANDI
BAĞCILAR'DA MAHALLELİYİ SOKAĞA DÖKEN TACİZ İDDİASI; ŞÜPHELİNİN EVİ KURŞUNLANDI
Bağcılar'da mahalleliyi sokağa döken taciz iddiası; şüphelinin evi kurşunlandı
Bağcılar'da mahalleliyi sokağa döken taciz iddiası; şüphelinin evi kurşunlandı
İstanbul'da çocukları taciz eden şahıs mahalleliyi sokağa döktü
İstanbul'da çocukları taciz eden şahıs mahalleliyi sokağa döktü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Ziya Selçuk Mevlüt Çavuşoğlu Memduh Büyükkılıç Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tan Taşçı Hazal Kaya Acun Ilıcalı Rahşan Gülşan
Spor Enes Ünal Aziz Yıldırım Roland Garros Dorukhan Toköz Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Almanya'da aşırı sağ örgüt propagandası yapmakla suçlanan 20 polisin büroları arandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.6.2021 13:33:00. #1.14#

title