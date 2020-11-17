Almanya'da aşırı sağ bağlantısı olan kişiden silah alan eyalet bakanı istifa etti
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Almanya'da aşırı sağ bağlantısı olan kişiden silah alan eyalet bakanı istifa etti

17.11.2020 23:39 | Son Güncelleme: 17.11.2020 23:43
Almanya'da aşırı sağ bağlantısı olan kişiden silah alan eyalet bakanı istifa etti

Almanya'da Mecklenburg-Vorpommern Eyalet İçişleri Bakanı Lorenz Caffier, aşırı sağ bağlantılı bir kişiden silah satın aldığının ortaya çıkmasının ardından istifa etti.

Almanya'da Mecklenburg-Vorpommern Eyalet İçişleri Bakanı Lorenz Caffier, aşırı sağ bağlantılı bir kişiden silah satın aldığının ortaya çıkmasının ardından istifa etti.

Caffier bakanlığın sosyal medya hesabından paylaşılan konuşmasında, "Bugünün bakış açısından almamam gereken birinden silah aldım. Hata olan şey satın alma değildi, gelişen süreçte benim davranışım hatalıydı. Bunun için özür dilerim" ifadesini kullanarak istifa ettiğini duyurdu.

Caffier medyadaki haberlerde kendisinin de aşırı sağ çevrelerle yakın olduğu yönündeki iddiaları şiddetle reddederek bu haberlerden üzüntü duyduğunu belirtti.

Alman siyasetçi artık içişleri bakanlığı görevini sürdürmesi için gerekli olan otoriteye sahip olmadığını sözlerine ekledi.

Caffier'in 2 yıl önce silah satın aldığı kişi aşırı sağ bağlantılı çıktı

Eyalet içişleri bakanlığı görevini 14 yıldır yürüten Caffier Almanya'nın en uzun süre eyalet bakanlığı görevinde bulunan siyasetçisiydi.

Av tutkunu olarak bilinen Caffier, iki yıl önce poligon işleten bir kişiden silah satın almış, bu kişinin daha sonra aşırı sağcılarla bağlantısının olduğu tespit edilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Karadağ

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