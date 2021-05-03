Almanya'da aşılananlar ve iyileşenler kısıtlamalardan muaf tutulabilir
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Almanya'da aşılananlar ve iyileşenler kısıtlamalardan muaf tutulabilir

Almanya'da aşılananlar ve iyileşenler kısıtlamalardan muaf tutulabilir
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Alman basınında yer alan haberlerde, federal hükümeti oluşturan iktidardaki Hıristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) ve Sosyal Demokrat (SPD) liderlerinin, Covid-19'a karşı aşılananlar ile hastalığı yenerek sağlığına kavuşanların bazı kısıtlamalardan muaf tutulması yönünde anlaştığı öne sürüldü.

Alman basınında yer alan haberlerde, federal hükümeti oluşturan iktidardaki Hıristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) ve Sosyal Demokrat (SPD) liderlerinin, Covid-19'a karşı aşılananlar ile hastalığı yenerek sağlığına kavuşanların bazı kısıtlamalardan muaf tutulması yönünde anlaştığı öne sürüldü.

Almanya'da Covid-19 ile mücadele yeni bir adım atılacağı öne sürüldü. Alman basınında yer alan haberlerde, federal hükümeti oluşturan iktidardaki Hıristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) ve Sosyal Demokrat Parti (SPD) liderlerinin, Covid-19'a karşı aşılananlar ile hastalığı yenerek sağlığına kavuşanların bazı kısıtlamalardan muaf tutulması yönünde anlaştığı belirtildi. Haberde, söz konusu kişilerin sosyal mesafe kuralından ve sokağa çıkma yasağı uygulanan bölgelerde yasaktan muaf tutulacağı iddia edildi. Aşılanan ve iyileşenlerin, sosyal mesafesiz şekilde birbirleri ile görüşebilecek. Söz konusu kişilerin ayrıca korona test sonucu sunmadan karantinadan muaf olacakları aktarıldı.

Her iki aşı dozunu da olan kişilerin söz konusu haklara ise 4 gün sonra sahip olacağı belirtilirken, iyileşenlerin ise söz konusu yasaklardan muafiyetinin 6 ay ile sınırlı kalacağı iddia edildi.

Aşılanan ve iyileşenlerin, halka açık alanlarda ise maske takmaya ve sosyal mesafe kuralına uymaya devam edecekler.

Federal hükümetin üzerinde anlaştığı yasakların kaldırılması konusunu perşembe günü Meclise oylanacak. Mecliste tasarının kabul edilmesi halinde cuma günü ise Federal Konsey'de oylamaya sunulması bekleniyor.

Almanya'da toplam vaka sayısı 3 milyon 431 bin 28'e, toplam can kaybı ise 83 bin 904'e ulaştı. - BERLİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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