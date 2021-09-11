Almanya'da artan konut fiyatları Berlin'de binlerce kişi tarafından protesto edildi - Haberler
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Almanya'da artan konut fiyatları Berlin'de binlerce kişi tarafından protesto edildi

AA / Erbil Başay - Haberler | Güncel

Almanya'nın başkenti Berlin'de, ülkede özellikle büyük şehirlerde artan konut fiyatları protesto edildi.

Almanya'nın başkenti Berlin'de, ülkede özellikle büyük şehirlerde artan Konut fiyatları protesto edildi.

"Yerinden edilme ve kira çılgınlığına karşı Berlin ittifakı" tarafından "Herkes için konut. Yüksek kiralarla semtlerimizden kovulmaya hep birlikte karşı çıkalım" sloganıyla düzenlenen gösteriye katılmak için binlerce kişi Alexander Meydanı'nda toplandı.

Göstericiler daha sonra üzerinde "Kira artışlarını durdurun", "Herkes için konut", "Kar için değil, insanları için konutlar", "AVM'ler yerine konutlar", "Kiralar artıyor, maaşlar yerinde kalıyor. Yeter artık" ve "Bu kent bizim" yazan pankart ve dövizler taşıyarak Unter den Linden ve 17 Haziran caddeleri üzerinden Zafer Anıtı'na kadar yürüdü.

Ülkenin çeşitli bölgelerinden katılımın olduğu gösteride, federal ve eyalet hükümetler, kira artışlara karşı mücadele etmemekle suçlandı ve yetkililerden kiraların artmasına karşı önlemelerin alınması ve herkese kiraları ödeyebileceği konutların sağlanması talep edildi.

Lübeck kentinde yaşayan Ayleen Munro, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kiraların çok yüksek olduğuna işaret etmek için gösteriye katıldığını belirterek, "Biz kiraların artmasının durdurulmasını ve belirli bir süre kiraların dondurulmasını talep ediyoruz. Çünkü İnsanlar kiraları artık ödeyemiyor." dedi.

Berlin'de Hasenheide bölgesinde ikamet eden Annika Ebert de kiracı olarak oturdukları binaların satılmak istendiğini anlatarak, "Biz ön satış alma hakkı için mücadele ediyoruz. Ancak bu konuda kısmen başarılı oluyoruz. Biz iyi bir ağ kurduk ve öncesinde evlerin satılmasına karşı koymaya çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Ebert, siyasetçilerden kira artış çılgınlığının durdurulmasını ve herkesin oturduğu konutun kirasını ödeyebilmesi için konutları elinde bulunduran şirketlerin kamulaştırılmasını talep etti.

Gösteriyi organize edenler yürüyüşe 20 bin kişinin katıldığını belirtirken, Berlin polisi ise bu sayısının 4 bin civarında olduğunu açıkladı.

Almanya'da artan konut fiyatları Berlin'de binlerce kişi tarafından protesto edildi

Almanya'da artan konut fiyatları Berlin'de binlerce kişi tarafından protesto edildi

Almanya'da artan konut fiyatları Berlin'de binlerce kişi tarafından protesto edildi

Almanya'da artan konut fiyatları Berlin'de binlerce kişi tarafından protesto edildi

Almanya'da artan konut fiyatları Berlin'de binlerce kişi tarafından protesto edildi
AA / Erbil Başay - Son Dakika Haberleri
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Haber: Almanya'da artan konut fiyatları Berlin'de binlerce kişi tarafından protesto edildi - Haberler
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