Almanya'da artan ırkçı saldırılar Bremen'de protesto edildi

22.02.2020 17:58 | Son Güncelleme: 22.02.2020 17:58

Almanya'nın Bremen kentinde, ülkede artan ırkçı terör saldırılarına dikkati çekmek amacıyla protesto eylemi düzenlendi.

İslam Toplumu Milli Görüşe (IGMG) bağlı Bremen İslam Federasyonu ile Bremen İslam Şurası tarafından düzenlenen eylemde, camilere e-posta yoluyla gönderilen bomba tehditleri, nefret içerikli yazılar gönderen ırkçılar ve Hanau kentinde 9 kişinin öldürüldüğü ırkçı terör saldırısı protesto edildi.

Fatih Cami önünde gerçekleşen eyleme, Bremen Eyaleti Meclisi Başkanı Frank Imhoff, Eyalet Başbakanı Andreas Bovenschulte, Bremen Emniyet Müdürü Lutz Müller, eyalet milletvekilleri, sivil toplum kuruluşları başkan ve temsilcileri katıldı.

Bremen İslam Federasyonu Başkanı Ekrem Kömürcü, burada yaptığı konuşmada, camilere yapılan tehditlerin bölgede yaşayan insanları endişeye sevk ettiğini belirterek, yetkilileri göreve çağırdı.

Eyalet Başbakanı Bovenschulte ise yaşanan ırkçı saldırılardan dolayı derin üzüntü duyduklarını ifade ederek, "Toplumumuzda ırkçılık ve İslam düşmanlığına yer yok. Ülkemizin kapıları tüm insanlara açıktır. Söylemler yeterli değil elbette. Bu çirkin olaylara karşı birlikte mücadele edeceğiz. Meydanı ırkçı ve İslam düşmanlarına dar edeceğiz." diye konuştu.

Imhoff da Almanya'da halen ırkçılık nedeniyle insanların öldüğüne dikkati çekerek, "Ülkemizde insanlar huzur içinde yaşamalılar. Bu gibi olaylara fırsat vermemek adına birlik olmalıyız." dedi.

Kaynak: AA