Almanya'da aracıyla karnaval alanına dalan zanlıya müebbet hapis - Haberler
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Almanya'da aracıyla karnaval alanına dalan zanlıya müebbet hapis

Almanya'da aracıyla karnaval alanına dalan zanlıya müebbet hapis
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Almanya'da geçtiğimiz yıl Volkmarsen kasabasında düzenlenen karnaval alanına aracıyla dalan zanlıya müebbet hapis cezası verildi.

Almanya'da geçtiğimiz yıl Volkmarsen kasabasında düzenlenen karnaval alanına aracıyla dalan zanlıya müebbet hapis cezası verildi.

Almanya'nın Volkmarsen kasabasında geçtiğimiz yıl düzenlenen karnaval alanına aracıyla dalan Maurice P., 26'sı çocuk olmak üzere toplam 89 kişiyi yaralamıştı. Saldırının ardından Kassel Bölge Mahkemesi'nde görülen davada, 89 kişiyi öldürmeye teşebbüsten suçlanan Maurice P'nin aracına yerleştirdiği kamera ile saldırı anını kayıt altına aldığına dikkat çekerek, saldırıyı planlayarak bilinçli şekilde yaptığına hükmedildi. 6 ay süren ve 180'den fazla sanığın dinlendiği dava sonunda Maurice P., ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Eyalet Savcısı Tobias Wipplinger gazetecilere verdiği demeçte, sanığın duruşma boyunca sessiz kaldığını ve cezayı hafifletebilecek bir itirafta bulunmadığını ifade ederek, "Mağdurlar, sanığın bu eylemi neden işlediği sorusuna bu süreçte herhangi bir yanıt alamadı" dedi. - BERLİN

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