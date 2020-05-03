- Almanya'da arabalı disko açıldı- Salgın eğlenceye engel olmadı

- Almanya'da arabalı disko açıldı Salgın eğlenceye engel olmadı Almanya'da korona virüs salgını nedeniyle sıkı tedbirler uygulanmaya devam ederken, açılan arabalı diskoda canlı DJ performansı sergilendi.

- Almanya'da arabalı disko açıldı

Salgın eğlenceye engel olmadı

BERLİN - Almanya'da korona virüs salgını nedeniyle sıkı tedbirler uygulanmaya devam ederken, açılan arabalı diskoda canlı DJ performansı sergilendi.

Almanya'da korona virüs salgını eğlenceye engel olmadı. Schüttorf kentinde açılan arabalı diskoda yüzlerce kişi araçlarında canlı DJ performansı ile eğlendi. Sosyal mesafe kurallarına uyulan geceye katılanlar 3 saat boyunca canlı müziğin tadını çıkardı. Yüzlerce aracın yer aldığı etkinlikte her arabada yalnızca 2 kişi bulunurken, kimsenin arabadan inmesine izin verilmedi.

Açıklanan son verilere göre 164 bin korona virüs vakasının görüldüğü Almanya'da 6 bin 700 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Kaynak: İHA