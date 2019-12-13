Almanya'da apartman dairesinde patlama: 25 yaralı

13.12.2019 12:53 | Son Güncelleme: 13.12.2019 12:58

Almanya'nın Blankenburg şehrinde bir apartman dairesinde meydana gelen patlamada en az 25 kişi yaralandı.



Almanya'nın Saksonya-Anhalt eyaletinde yer alan Blankenburg şehrinde bir apartman dairesinde yerel saatle 08.55'te meydana gelen patlamada en az 25 kişi yaralandı. Polis, binada yaşayanların tahliye edildiğini belirtti. Patlamanın ardından olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Patlamanın nedeni ise henüz bilinmiyor. - BERLİN

Kaynak: İHA