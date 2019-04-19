Almanya'da Anket: Hafta Sonu Seçim Olsa Hükumet Çoğunluğu Kaybederdi

Alman devlet televizyon kanallarından ARD'nin haftalık çeşitli konularla ilgili yaptırdığı 'Almanya'da Siyasi Eğilim' isimli anketin sonuçları açıklandı. Ortaya çıkan sonuca göre, Federal Koalisyon Hükümeti ortakları Hristiyan Birlik Partileri (CDU-CSU) ve Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) seçmen desteği azaldı.

Ankete göre Angela Merkel Başbakanlığındaki 'Federal Büyük Koalisyon' hükümeti, toplam yüzde 45'lik seçmen desteğiyle Meclisteki çoğunluğu yitirdi.

ARD adına yapılan ankette katılımcılara, ülkede şehir içi ve yakın çevreye ulaşım imkanlarına bakışları ile hafta sonu seçim olsa hangi partiye oy verecekleri soruldu.

Sonuçlar, Alman halkının yüzde 47'sinin şehir içi ve yakın çevreye ulaşım politikalarının daha da geliştirilip, genişletilmesinin kendileri için çok önemli olduğunu ortaya koyarken; Federal Koalisyon Hükümeti ortakları Hristiyan Birlik Partileri (CDU-CSU) ve Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) güncel seçmen desteğinin geçen haftalara göre yüzde 1 oranında zayıfladığını gösterdi.

HAFTA SONU SEÇİM OLSA

Anket sonuçlarına göre, hafta sonu Federal Parlamento seçimleri olsa, (CDU-CSU) Hristiyan Birlik Partileri yüzde 29, Sosyal Demokrat Parti (SPD) geçen haftaya kıyasla yüzde bir kayıpla yüzde 16, Yeşiller yüzde 3 artışla yüzde 21, Sol Parti yüzde iki yükselmeyle yüzde 8, Hür Demokrat Parti FDP de bir puan artarak yüzde 8, ırkçı aşırı sağ söylemlere sahip Almanya için Alternatif Partisi AfD yüzde 3 artarak yüzde 13 oy alacaktı.

Bu sonuçlara göre, 'Federal Büyük Koalisyon' hükümeti, meclisteki çoğunluğunu kaybetmiş gözüküyor. Ankette Alman seçmenin, ülke ulaşım politikasında değişiklik istediği ve ulaşımın geliştirilmesi talebi ortaya çıktı. ARD'nin anket sonuçlarında, ülke insanının ulaşım araçlarını kullanım alışkanlığı da tespit edildi.

Ankete katılan 1051 kişinin yüzde 47'si ulaşım şartlarının reform edilerek genişletilmesini istedi. Yüzde 17 oranı otoban yapılmasını önemli görürken, yüzde 14 oranı da bisiklet yollarının inşa edilmesini istiyor. Yüzde 13'lük kısım da tren ulaşımındaki sıkıntıların acilen giderilmesinden yana görüş belirtti.

Ankete göre her üç Almandan biri kendi aracıyla ulaşım sağlıyor. - Ceylan

Kaynak: DHA