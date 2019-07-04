Almanya'da alışveriş kompleksinde yangın çıktı

– Almanya'nın başkenti Berlin'deki alışveriş kompleksinde yangın çıktı.

Yangın, Almanya'nın başkenti Berlin'in Lichtenberg bölgesindeki 'Dong Xuan Center' alışveriş kompleksinde çıktı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği belirtildi.

Yangının çıkış nedeni ise henüz bilinmiyor.

Kaynak: DHA