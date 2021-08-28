Almanya'da Afganistan'da tehlikede olanların tahliyesi için gösteri düzenlendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Almanya'da Afganistan'da tehlikede olanların tahliyesi için gösteri düzenlendi

Almanya'da Afganistan'da tehlikede olanların tahliyesi için gösteri düzenlendi
Anadolu Ajansı / Cüneyt Karadağ - Haberler | Güncel

Almanya'nın başkenti Berlin'de yüzlerde kişi Afganistan'da hayatları tehlikede olanların tahliye edilmesi için gösteri yaptı.

Almanya'nın başkenti Berlin'de yüzlerde kişi Afganistan'da hayatları tehlikede olanların tahliye edilmesi için gösteri yaptı.

Berlin Büyükşehir Belediyesi olarak kullanılan Kızıl Saray önünde toplanan yaklaşık 500 kişi, burada Alman hükümetine çağrıda bulunarak Afganistan'da kalan ve hayatları tehlikede olanlara kapıların açılmasını istedi.

"Afganistan'da barış için küresel hareket" adlı oluşum tarafından düzenlenen gösteride, "Almanya işini yap", "Afganistan'dakilere güvenli seyahat hem de hemen", "Yerimiz var" ve "Afganlara yardım edin" yazılı döviz ve pankartlar açıldı.

Alman hükümetine eleştiri

Gösteride yapılan konuşmalarda Almanya'da bulunan tüm sığınmacı Afganlılar için iltica taleplerinin kabul edilmesi istendi.

Berlin Mülteci Konseyinden Noah Brezger de Alman hükümetinin Afganistan'da yaşananları öngörememesini eleştirdi.

Brezger, Almanya'nın Afganistan'da tehlike altında olanlar için şimdi sorumluluk alması gerektiğini vurgulayarak, "Almanya burada tüm yönden başarısız oldu. Bundan sonra artık bürokratik işlemler kaldırılarak Afganlara hızlıca vize verilmeli." dedi.

Almanya'da Afganistan'da tehlikede olanların tahliyesi için gösteri düzenlendi
Almanya'da Afganistan'da tehlikede olanların tahliyesi için gösteri düzenlendi
Almanya'da Afganistan'da tehlikede olanların tahliyesi için gösteri düzenlendi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Karadağ

Afganistan'dan yurda dönen Mehmetçiğe karşılama töreni
Afganistan'dan yurda dönen Mehmetçiğe karşılama töreni
Yunanistan'ın sınır kapısını açtığı söylentisini duyan Afgan göçmenler Edirne'ye akın etti
Yunanistan'ın sınır kapısını açtığı söylentisini duyan Afgan göçmenler Edirne'ye akın etti
Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Almanya) Türkiye'yle çalışma tespiti, geç alınmış bir karar. Herkes Afganistan'ı terk ederken biz Afganistan'ı terk etmedik.'
Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Almanya) Türkiye'yle çalışma tespiti, geç alınmış bir karar. Herkes Afganistan'ı terk ederken biz Afganistan'ı terk etmedik."
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamid Karzai Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Sultan Alparslan Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Neşet Ertaş Deniz Akkaya Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Arda Turan Erol Bulut Sergen Yalçın Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Almanya'da Afganistan'da tehlikede olanların tahliyesi için gösteri düzenlendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.8.2021 19:54:11. #1.14#

title