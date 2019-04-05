Almanya'da Afd'nin Federal Meclis Başkan Yardımcılığı Koltuğu Boş Kaldı

Almanya için Alternatif Partisi'nin (AfD) Federal Meclisi Başkan Yardımcılığına partisi tarafından üçüncü kez aday gösterilen Mariana Harder-Kühnel'in adaylığı, 199 oya karşı 423 oyla, üçüncü kez reddedildi.

AfD'nin önceki adayı Albrecht Glaser de İslam ve ülkedeki göçmenler hakkında kullandığı nefret ifadelerinden dolayı, geçen aylarda yapılan üç oylamada da Federal Meclis üyeleri tarafından "Bu makama layık değil" denilerek seçilememişti. Albrecht Glaser seçilemeyince adaylığı partisi AfD tarafından geri çekilmiş onun yerine de Mariana Harder-Kühnel aday gösterilmişti.

Harder-Kühnel, Aralık 2018'deki ikinci oylamada da 241'e karşı 377 oyla Meclis Başkan Yardımcılığı'nı kazanamamıştı.

Alman basının geçtiği haberlerde, Mariana Harder-Kühnel de bugünkü Meclis oturumunda yapılan üçüncü oylamada, nispi çoğunluk için gerekli olan 212 oyu alamadı. Adayının seçilememesi üzerine Federal Meclisi'nin oturumuna fraksiyon görüşmesi için bir saat ara talebi dilekçesi veren AfD'nin, bu dilekçesi kabul görmeyince toplu halde Meclis oturumunu terk ettiği bildirildi.

Federal Meclis tüzüğüne göre, mecliste grubu bulunan her fraksiyonun bir başkan vekilliği hakkı bulunuyor.

Geçen yılki genel seçimlerden bu yana Federal Meclis'te grubu bulunan AfD de bir başkan yardımcılığı hakkına sahip. Bugüne kadar iki aday için altı ayrı oylamada adaylarını başkan yardımcılığına seçtiremeyen AfD'nin kendisi için boş duran yardımcılık koltuğuna bir adayını oturtabilmek için bundan sonra nasıl bir yol takip edeceği merak ediliyor. - Ceylan

Kaynak: DHA