Almanya'da açılan iki okul korona yüzünden tekrar kapandı Almanya'da Mecklenburg-Vorpommern ile Hamburg eyaletlerinde bu hafta 2020-2021 öğretim yılı başladı.

Almanya'da Mecklenburg-Vorpommern ile Hamburg eyaletlerinde bu hafta 2020-2021 öğretim yılı başladı. Ancak Mecklenburg-Vorpommern'de iki okulda görülen vaka üzerine eğitime tekrar ara verildi.Almanya'da uzun korona arasından sonra bazı eyaletlerde 2020-2021 öğretim yılı yeniden başladı. Pazartesi günü okulların açıldığı ve Almanya çapından en düşük vaka sayılarına sahip olan Mecklenburg-Vorpommern eyaletinde bugün iki okul tekrar eğitime ara vermek zorunda kaldı. Okullardan birinde öğretmenin, diğerinde ise bir öğrencinin Sars-CoV-2 testinin pozitif çıktığı duyuruldu. Söz konusu eyalette düne kadar toplam 910 vakası bulunduğu duyurulmuştu.

Eğitimin eyalet hükümetlerinin sorumluluğunda olduğu Almanya'da haftaya da aralarında Türkiye kökenlilerin de çok yaşadığı Berlin ve Kuzey Ren-Vestfalya'nın bulunduğu dört eyalette yaz tatili sona eriyor. Diğerlerinde ay sonu ile Eylül ayı ortasına kadar okul tatil devam edecek.

Virologlar uyarıyor

Okulların açılmasına pek çok öğrenci ile onlar için evde kalmak veya onlara evde ders çalıştırmak zorunda kalan velileri sevinse de maske zorunluluğu uygulaması nedeniyle öğretimin başlaması tartışmaları da beraberinde getirdi. Maskenin ders, okul binası ve teneffüste mi, yoksa ders dışında bütün okulda mı zorunlu olması gerekliliği öğrencileri, eğitimcileri, velileri, hekimleri ve siyasetçileri bölüyor.

Öğrenci temsilcileri, yaptıkları açıklamalarda maske zorunluluğunu anlayışla karşıladıklarını, ancak 6-8 saat takmanın zor olacağını belirtirken Almanya Viroloji Toplumu da yaptığı bir açıklamada olası risklere karşı uyardı.

Aralarında Alman hükümetine danışmanlık yapan ve uluslararası alanda saygı gören Christian Drosten, Jonas Schmidt-Chanasit veya Melanie Brinkmann gibi virlogların da bulunduğu Almanya Viroloji Tolplumu'nun yaptığı değerlendirmede uzmanlar, "Pandemide ve yayılmasında çocukların önemli bir rol oynamadığı yönündeki görüşe karşı sizi uyarıyoruz" ifadesi yer aldı. Önde gelen uzmanlar, virüsün okullarda yayılmasına ilişkin tehlikenin küçümsenmesinin hem çocukların selameti hem de ekonominin canlanması noktasında yapıcı olmayacağına vurgu yaptı.

Virüsün yayılmasının efektif biçimde bastırılması için temel prensibin, virüsün yayılma döngüsünün okullarda mümkün olduğunca kırılmasına bağlı olduğu belirtildi. Bu amaçla uzmanlar çok sayıda tedbir önerisinde de bulundu.

Tedbir önerilerinde bulundular

Tedbirler arasında, yeni enfeksiyon vakalarına bağlı olarak sınıflardaki öğrenci sayısının azaltılması tavsiyesi yer alıyor. Ayrıca okul içindeki çalışmalarına bağlı olarak öğrenciler arasında belli grupların oluşturulmasının da çocuklar arasında gerekmediği sürece, öğrencilerin yollarının kesişmesini de önleyebileceğine işaret ediliyor.

Bunlar dışında virlologlar, bütün sınıflarda dersler de dahil öğrencilerin devamlı maske takması gerektiğini savunuyor. Sınıfların ve öğrencilerin bulunduğu kapalı alanların devamlı havalandırılması gibi pratik ve gerçekçi çözümlere de dikkat edilmesi gerektiğinin altı çiziliyor.

Almanya'nın önde gelen uzmanlarının imzasını taşıyan değerlendirmede virloglar, yıl sonuna doğru yeni koronavirüs vakalarındaki artışın kritik bir aşamaya ulaşması halinde de Noel tatili süresinin uzatılmasının gözden geçirilmesi gerektiğini ifade ediyor. Virüs tehdinin arttığı dönemlerde ancak o şekilde enfeksiyon ile mücadele etmenin mümkün olduğu görüşü vurgulanıyor.

Kaynak: Deutsche Welle