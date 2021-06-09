Almanya'da acentalarda büyük yoğunluk: Temmuz, Ağustos, Eylül ve Ekim ayları hareketli geçecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Almanya'da acentalarda büyük yoğunluk: Temmuz, Ağustos, Eylül ve Ekim ayları hareketli geçecek

Almanya'da acentalarda büyük yoğunluk: Temmuz, Ağustos, Eylül ve Ekim ayları hareketli geçecek
Tourism Today - Haberler | Turizm

Aşılama oranlarının yükselmesi ve karantinasız seyahat imkanı sonrasında Almanya'daki seyahat acentaları tatilcilerin akınına uğradı. Aşılama oranlarının yükselmesi ve karantinasız seyahat imkanı sonrasında Almanya'daki seyahat acentaları tatilcilerin akınına uğradı. Tourism Today Almanya Temsilcisi İbrahim Bağ, Almanya'da bulunan seyahat acentalarındaki yoğunluğa dikkat çekti. Almanya'da karantinasız seyahatin önünün açılması ve aşılama oranlarının yükselmesi sonrasında Almanların ve Almanya'da yaşayan Türklerin seyahat acentalarına akın ettiğini belirten İbrahim Bağ, "Acentalar tıklım tıklım" dedi. Almanya'daki seyahat acentalarındaki yoğunluğun Türkiye otellerine yansımasını da değerlendiren İbrahim Bağ, "Almanya'da karantinasız seyahatin önünün açılması sonrasında acentalar büyük bir yoğunluk yaşıyor. Almanlar ve Almanya'da yaşayan Türkler acentalarda büyük bir yoğunluk oluşturdu. Bu yoğunluk Temmuz, Ağustos, Eylül ve Ekim aylarında otellerin doluluk oranlarına yansıyacaktır. Geçtiğimiz günlerde alınan kararlar sonrasında insanlar rezervasyonlarını yeni yaptırıyor. Bu rezervasyonlar önümüzdeki aydan itibaren otellerde yoğunluğa neden olacak. Acentaların verdiği bilgiye göre rezervasyonlar Temmuz, Ağustos, Eylül ve Ekim aylarında yoğunlaşıyor" diye konuştu. Almanya'da aşılama çalışmalarının da tüm hızıyla devam ettiğini belirten Bağ, "Almanya'da birinci doz aşı olanların oranı yüzde 43'e ikinci doz aşı olanların oranı ise yüzde 28'e ulaştı. Bu aşılama oranları yükseldikçe acentalardaki yoğunluğun daha da artacağı öngörülüyor" şeklinde konuştu.

Aşılama oranlarının yükselmesi ve karantinasız seyahat imkanı sonrasında Almanya'daki seyahat acentaları tatilcilerin akınına uğradı.

Tourism Today Almanya Temsilcisi İbrahim Bağ, Almanya'da bulunan seyahat acentalarındaki yoğunluğa dikkat çekti. Almanya'da karantinasız seyahatin önünün açılması ve aşılama oranlarının yükselmesi sonrasında Almanların ve Almanya'da yaşayan Türklerin seyahat acentalarına akın ettiğini belirten İbrahim Bağ, "Acentalar tıklım tıklım" dedi.

Almanya'daki seyahat acentalarındaki yoğunluğun Türkiye otellerine yansımasını da değerlendiren İbrahim Bağ, "Almanya'da karantinasız seyahatin önünün açılması sonrasında acentalar büyük bir yoğunluk yaşıyor. Almanlar ve Almanya'da yaşayan Türkler acentalarda büyük bir yoğunluk oluşturdu. Bu yoğunluk Temmuz, Ağustos, Eylül ve Ekim aylarında otellerin doluluk oranlarına yansıyacaktır. Geçtiğimiz günlerde alınan kararlar sonrasında insanlar rezervasyonlarını yeni yaptırıyor. Bu rezervasyonlar önümüzdeki aydan itibaren otellerde yoğunluğa neden olacak. Acentaların verdiği bilgiye göre rezervasyonlar Temmuz, Ağustos, Eylül ve Ekim aylarında yoğunlaşıyor" diye konuştu.

Almanya'da aşılama çalışmalarının da tüm hızıyla devam ettiğini belirten Bağ, "Almanya'da birinci doz aşı olanların oranı yüzde 43'e ikinci doz aşı olanların oranı ise yüzde 28'e ulaştı. Bu aşılama oranları yükseldikçe acentalardaki yoğunluğun daha da artacağı öngörülüyor" şeklinde konuştu.  

Kaynak: Tourism Today

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Meral Akşener Süleyman Soylu Memduh Büyükkılıç Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı
Magazin Sarp Akkaya Demet Akalın Rahşan Gülşan Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Enes Ünal Fatih Terim Ergin Ataman Yiğit Şardan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Almanya'da acentalarda büyük yoğunluk: Temmuz, Ağustos, Eylül ve Ekim ayları hareketli geçecek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.06.2021 15:31:57. #1.13#

title