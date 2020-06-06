Almanya'da, ABD'de polis şiddetiyle öldürülen George Floyd protestosu
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Almanya'da, ABD'de polis şiddetiyle öldürülen George Floyd protestosu

Almanya'nın çeşitli kentlerinde, ABD'de polis şiddeti sonucu yaşamını yitiren siyahi George Floyd için gösteri düzenlendi.

Almanya'da, ABD'de polis şiddetiyle öldürülen George Floyd protestosu
06.06.2020 18:13 | Son Güncelleme: 06.06.2020 18:13

Almanya'nın çeşitli kentlerinde, ABD'de polis şiddeti sonucu yaşamını yitiren siyahi George Floyd için gösteri düzenlendi.

Başkent Berlin'deki Alexander Meydanı'nda toplanan binlerce kişi, polis şiddetini ve ırkçılığı protesto etti.

Çoğunluğu siyah giysi giyen protestocular, "Nefes alamıyorum", "Siyahilerin hayatı önemli", "Irkçılığa hayır", "Polis şiddetini durdurun", "Irkçılık öldürür" ve "Adalet olmadan barış olmaz" yazılı dövizler ile Floyd'un fotoğraflarını taşıdı.

Göstericiler, polisin George Floyd'un ensesine uzun süre diziyle bastırdığı ve nefessiz kaldığı süreye atfen 8 dakika 46 saniye boyunca oturarak sessiz kaldı.

Eylemde yapılan konuşmalarda, Almanya'da da siyahilerin ırkçılığa ve ayrımcılığa maruz bırakıldığına işaret edilerek, artık ırkçılığa karşı sessiz kalınmaması gerektiği vurgulandı.

Gösteride, Almanya'da ırkçılık sonucu öldürülen siyahilerin isimleri de okundu.

Geniş güvenlik önlemi alan polis, meydanın dolması nedeniyle giriş çıkışları kapattı ve göstericilerin çevredeki caddelere taşmasına izin verdi. Alman basını, gösteriye 15 bin kişinin katıldığını yazdı.

Gösteri sırasında sıkça yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle "sosyal mesafeye dikkat edilmesi" çağrısında bulunuldu.

Bir polis helikopteriyle de gösteri havadan takip edildi.

Öte yandan, Almanya'nın Münih kentinde 7 bin, Frankfurt şehrinde de 8 bin kişinin polis şiddetini ve ırkçılığı protesto ettiği bildirildi.

Siyahi Amerikalı Floyd'un öldürülmesi olayı

Siyahi Amerikalı 46 yaşındaki George Floyd, 25 Mayıs'ta, dolandırıcılık şüphesiyle Minneapolis'te gözaltına alınırken, bir polisin uzun süre ensesine diziyle basması nedeniyle dakikalarca "Nefes alamıyorum." diye yalvarmıştı.

Floyd'un, olay yerine gelen acil sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtilirken, olayla ilgili görüntüler sosyal medyada büyük tepki toplamıştı.

Görüntüler, ülkede siyahilere yönelik polis şiddeti tartışmalarını tekrar alevlendirmiş ve protestolar, olayların başladığı Minneapolis'ten ülke genelinde pek çok kentte sıçramıştı.

Floyd protestolarında yaşanan şiddet ve yağmalamalar nedeniyle, başkent Washington ve New York da dahil en az 40 kentte gece sokağa çıkma yasağı getirilirken, 25'e yakın kentte de Ulusal Muhafız Birlikleri polise destek sağlamak için devreye sokulmuştu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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