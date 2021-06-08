Almanya'da 9 yaşındaki bir çocuğa yönetmeliğe aykırı olarak Kovid-19 aşısı uygulandı
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Almanya'da 9 yaşındaki bir çocuğa yönetmeliğe aykırı olarak Kovid-19 aşısı uygulandı

Almanya'da 9 yaşındaki bir çocuğa yönetmeliğe aykırı olarak Kovid-19 aşısı uygulandı
Anadolu Ajansı / Erbil Başay - Haberler | Güncel

Almanya'da 9 yaşındaki kız çocuğuna aşı yönetmeliğine aykırı olarak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı uygulandığı bildirildi.

Almanya'da 9 yaşındaki kız çocuğuna aşı yönetmeliğine aykırı olarak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı uygulandığı bildirildi.

Ülke basınında yer alan haberlere göre, Böblingen şehrindeki aşı merkezinde bir doktor aşı olacak babasına eşlik eden 9 yaşındaki çocuğa aşı uyguladı.

Yerel radyoya konuşan baba, aşı kabininde oturduklarında doktorun kızına iğneden korkup korkmadığını sorduğunu, ardından kızının kolunu dezenfekte ettiğini anlattı.

Bunun şaka olduğunu sandığını söyleyen baba, ancak daha sonra doktorun içinde Biontech aşısı olan şırıngayı çocuğunun koluna batırdığını aktardı.

Baba, doktorun hatasını kabul ettiği ve hemen özür dilediğini kaydetti.

Kızının aşı uygulandıktan sonra hastanede gözetim altına alındığını belirten baba, kızının durumunun iyi olduğunu ifade etti.

Schwaben polisi ise doktor hakkında inceleme başlatıldığını duyurdu.

Aşı merkezini işleten şirketin avukatı ise doktorun çocuğun aşılanması gereken yüksek riskli bir hasta olduğunu varsaydığını, olayın ardından doktorun işine son verildiğini bildirdi.

Almanya'da 7 Haziran'dan itibaren 12 yaş üstü çocukların da Kovid-19 aşısı yaptırabileceği açıklanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erbil Başay

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