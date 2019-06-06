Almanya' da 85 kişiyi öldüren hemşireye ikinci müebbet

Almanya 'da 1999 ve 2005 yılları arasında, çalıştığı hastanede bazı hastaları aşırı dozda ilaç vererek öldüren Niels Högel'e ikinci kez müebbet cezası verildi.

Eski hemşire olan Niels Högel'in, 1999 ve 2005 yılları arasında çalıştığı hastanede, bazı hastalara dolaşım ve kalp yetmezliği sorunlarına yol açacak ilaçlar enjekte ettiği yönünde iddialar ortaya çıkmıştı. 2018'de başlayan davada Högel, 43 kişiyi öldürdüğünü itiraf etmişti.

Yerel medya, Odenburg kentinde yapılan son duruşmada, yargıç Sebastian Bührmann'ın "Neler yaptığına inanamıyorum. Bazen en kötü fantezi bile yapıtığın şeyi açıklamaya yetmez" dediğini duyurdu. Eski hemşire Högel, çıkarıldığı mahkemede ikinci kez müebbet cezası aldı.

Högel, 2015 yılında 2 hastanın ölümünden sorumlu olması sebebiyle müebbet cezası almıştı.

Kaynak: DHA