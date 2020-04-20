Almanya'da 8 Türk Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
Almanya'da son 24 saatte 8 Türk vatandaşının daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirdiği bildirildi.
20.04.2020 00:08 | Son Güncelleme: 20.04.2020 00:08
Almanya'da son 24 saatte 8 Türk vatandaşının daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirdiği bildirildi.
Yerel makamlardan edinilen bilgiye göre, Hamburg, Nürnberg, Mainz ve Stuttgart bölgelerinden 8 Türk koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.
Ölenlerden bazılarının kimsesi olmadığı ve bu nedenle Almanya'da defnedilecekleri bilgisi paylaşıldı.
Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin aile bireylerinde de koronavirüs testinin pozitif çıktığı öğrenildi.
Bu ölümlerin ardından Almanya'da Kovid-19 sebebiyle hayatını kaybeden Türklerin sayısı 87'ye yükseldi.
Ülkede koronavirüs vaka sayısı yaklaşık 145 bin 185'e, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 586'ya çıktı.
Kaynak: AA