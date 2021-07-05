Almanya'da 8 milyonla kayıplara karışan Yasemin Gündoğan hala aranıyor

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Almanya'da 8 milyonla kayıplara karışan Yasemin Gündoğan hala aranıyor

Almanya'da 8 milyonla kayıplara karışan Yasemin Gündoğan hala aranıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Almanya'nın Bremen kentinde çalıştığı para taşıma şirketinden 8 milyon Euro para ile ortadan kaybolduğu iddia edilen 28 yaşındaki Yasemin Gündoğan hala bulunamadı.

Almanya'nın Bremen kentinde çalıştığı para taşıma şirketinden 8 milyon Euro para ile ortadan kaybolduğu iddia edilen 28 yaşındaki Yasemin Gündoğan hala bulunamadı. Yasemin Gündoğan'a yardım ettiği şüphesiyle bir kadının gözaltına alındığı ifade edildi.

Alman basınına yer alan iddialara göre, Almanya'nın Bremen kentinde Loomis adlı para taşıma şirketinde çalışan Yasemin Gündoğan, 21 Mayıs tarihinde paketlenmiş banknotları ATM'lerde bulunan para kasetlerine yerleştirmesi gerekirken bir çantaya koyarak gizlice çöp konteynerine attı. Mesai sonunda para çantalarını alarak Berlin'den kiralanan siyah bir minibüse yerleştirerek ortadan kayboldu. ATM'lere takılacak para kasetlerine para yerleştirmekle görevlendirilen Gündoğan, 21 Mayıs'tan sonra raporu alarak işe gitmedi. Bu sürede Almanya'daki tatil nedeniyle para kasetlerinin boş olduğu ancak 4 gün sonra anlaşılabildi.

Polis ve savcılık tarafından Almanya genelinde geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı. Yaklaşık 1,5 aydır bütün ülkede Yasemin Gündoğan aranıyor.

Öte yandan, Yasemin Gündoğan'a yardım ettiği şüphesiyle bir kadının gözaltına alındığı ifade edildi. - BERLİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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