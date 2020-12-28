Almanya'da 8 huzurevi çalışanına yanlışlıkla 5 dozluk Covid-19 aşısı vuruldu
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Almanya'da 8 huzurevi çalışanına yanlışlıkla 5 dozluk Covid-19 aşısı vuruldu

28.12.2020 20:22 | Son Güncelleme: 28.12.2020 20:26
Almanya'da 8 huzurevi çalışanına yanlışlıkla 5 dozluk Covid-19 aşısı vuruldu

Almanya'nın Stralsund kentinde huzurevinde çalışan 8 kişiye 1 doz Covid-19 aşısı yapılması gerekirken yanlışlıkla 5 dozluk aşı vuruldu.

Almanya'nın Stralsund kentinde huzurevinde çalışan 8 kişiye 1 doz Covid-19 aşısı yapılması gerekirken yanlışlıkla 5 dozluk aşı vuruldu.

Almanya'da dün resmi olarak Covid-19'a karşı toplu aşılamalar başladı. Mecklenburg-Vorpommern eyaletine bağlı Stralsund kentinde huzurevinde çalışan 8 kişiye 1 doz Covid-19 aşısı yapılması gerekirken yanlışlıkla 5 doz aşı vuruldu. Dün yaşanan olayın ardından 5 kat fazla doz aşı verilen 8 çalışan evlerine gönderildi. Mecklenburg-Vorpommern Valisi Stefan Kerth yaptığı açıklamada, yanlış aşıdan etkilenen 8 kişiden 4'ünün ihtiyati tedbir olarak gözlem için hastaneye kaldırıldığını aktardı. 4 çalışanın aşı yerinde kızarıklık ve grip benzeri semptomlar gösterdiği belirtildi.

Aşının üreticisi Pfizer-Biontech, aşının daha yüksek dozlarının 1. aşama çalışmalarda test deneklerinde ciddi sonuçlar olmadan test edildiğini bildirdi. Yetkililer, enjeksiyon yerinde lokal reaksiyonların ve grip benzeri semptomların doza bağlı olduğunu, genellikle hafif ile orta şiddette ve geçici olduğunu belirtti.

Biontech Sözcüsü, normal aşılama dozunun 30 mikrogram olmasına rağmen aşının testlerde 100 mikrograma kadar ciddi sonuçlar alınmadan uygulandığını aktardı.

Aşının 5 dozluk şişelerde gönderildiği ve bunun seyreltilmesi gerektiğine değinen yetkililer, daha dikkatli olunması uyarısında bulundu. Biontech, aşı kutularının üzerinde "Bu çok dozlu bir flakondur ve içeriği kullanımdan önce seyreltilmelidir" uyarısının yazdığını ifade etti.

(Sinan Karamurat/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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