Almanya'da 7 Türk Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
Almanya'da son 24 saatte 7 Türk vatandaşının daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirdiği bildirildi.
30.04.2020 00:12 | Son Güncelleme: 30.04.2020 00:12
Almanya'da son 24 saatte 7 Türk vatandaşının daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirdiği bildirildi.
Yerel makamlardan edinilen bilgiye göre, Nürnberg, Essen, Münih ve Mannheim bölgelerinden 7 Türk, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.
Vefat edenlerden G.D ve F.O'nun eşlerinin de iki hafta önce Kovid-19 nedeniyle öldükleri bilgisi paylaşıldı.
Bu ölümlerin ardından Almanya'da Kovid-19 sebebiyle hayatını kaybeden Türklerin sayısı 130'a yükseldi.
Ülkede koronavirüs vaka sayısı 161 bin 204'e koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 6 bin 405'e çıktı.
Kaynak: AA