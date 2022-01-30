Almanya'da "51. ISM Uluslararası Şekerleme ve Bisküvi Fuarı" açıldı

Almanya'nın Köln kentinde sektöründe dünyanın en büyük fuarı olarak kabul edilen "51. ISM Uluslararası Şekerleme ve Bisküvi Fuarı" kapılarını ziyaretçilerine açtı.

Köln Fuar Merkezi'nde açılan fuarda, Almanya, Fransa, Belçika ve İspanya'dan sonra 73 firmayla Türkiye, fuarın en büyük katılımcı 5. ülkesi oldu.

İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Okutur, burada tüm dünyaya Türkiye'nin şekerleme, çikolata gibi çok yüksek kalitedeki ürünlerini tanıttıklarını söyledi.

Bu fuarı çok önemsediklerini belirten Okutur, "Bu fuar, Türkiye'nin olmazsa olmaz bir fuar. ISM için de Türkiye'deki firmalar olmazsa olmaz durumunda. Çünkü Türk firmaları, bu fuara ürünleriyle, markalarıyla, hizmetleriyle ve kaliteleriyle değer katıyor. Geçen yıl Kovid-19 nedeniyle ISM fuarına ara verilmişti, bu yıl gücümüzü daha fazla gösteriyoruz. Fuarda iyi bir yerde konumlandık ve çok daha etkili olacağımızı düşünüyorum." diye konuştu.

"Türkiye için ihracat çok önemli"

"Şunu gururla söyleyebilirim ki; Türkiye ihracatta rekorlar kırıyor." diyen Okutur, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar diğer sektörlere baktığımız zaman hiçbir zaman hak ettiğimiz rakamlara ulaşamadık. Bu yıl Cumhurbaşkanımız da açıkladı, ihracat rakamımız 225 milyar doların üzerinde. Salgın koşullarına rağmen bir önceki yıla göre yüzde 25'lik bir artış sağlandı. Biz de İHBİR olarak yüzde 37 artış sağladık. Geçtiğimiz yıl, 1 milyar 980 milyon dolarlık ihracatımız bu yıl 2 milyar 800 milyon dolara yaklaştı. 2022 yılı hedefimiz ise 3,5 milyar dolar.

Bunlar büyüme için çok önemli fırsatlar, Türkiye için ihracat çok önemli. Biz hem ihracat rakamlarımızı büyütüyoruz, hem ürünlerimizdeki katma değeri artırıyoruz. Firmalarımız biliyorlar ki kendi markalarımızla yer almakla daha yüksek katma değer ve daha güçlü alanlara sahip olacağız. Bu bizi önümüzdeki yıllarda ihracatımızın daha fazla artması konusunda ümitlendiriyor."

Fuar, 2 Şubat'a kadar açık kalacak.