Almanya'da 5 Türk vatandaşı daha Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
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Almanya, Güncel

Almanya'da 5 Türk vatandaşı daha Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Almanya'da 5 Türk vatandaşının daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirdiği bildirildi.

29.03.2020 20:04 | Son Güncelleme: 29.03.2020 20:04
Almanya'da 5 Türk vatandaşı daha Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Almanya'da 5 Türk vatandaşının daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirdiği bildirildi.

Yerel makamlardan edinilen bilgiye göre, Türk vatandaşı 5 erkek, virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Söz konusu kişilerin bazılarının eş ve çocuklarında da virüse rastlandığı öğrenildi.

Bu ölümlerin ardından Almanya'da Kovid-19 sebebiyle hayatını kaybeden Türklerin sayısı 12'ye yükseldi.

Kaynak: AA

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