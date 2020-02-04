Almanya'da 5 bebeğe morfin verdiği gerekçesiyle gözaltına alınan hemşire serbest bırakıldı
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Almanya'da 5 bebeğe morfin verdiği gerekçesiyle gözaltına alınan hemşire serbest bırakıldı

Almanya'da beş bebeğe morfin verdiği iddiasıyla gözaltına alınan hemşire savcılığın elindeki bulguların doğruyu yansıtmadığı gerekçesiyle serbest bırakıldı. Savcılık yapılan testlerde bebeklere süt verirken kullanılan çözücüde morfin izine rastladı. Savcılık serbest bırakılan hemşireden özür diledi

04.02.2020 18:38 | Son Güncelleme: 04.02.2020 18:38
Almanya'da 5 bebeğe morfin verdiği gerekçesiyle gözaltına alınan hemşire serbest bırakıldı

'da beş bebeğe morfin verdiği iddiasıyla gözaltına alınan hemşire savcılığın elindeki bulguların doğruyu yansıtmadığı gerekçesiyle serbest bırakıldı.


Söz konusu hemşire, baktığı beş bebeğin aynı anda solunum güçlüğü çekmesi ve idrarlarında morfin bulunması sonrası gözaltına alınmıştı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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