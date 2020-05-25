Almanya'da 289 yeni korona virüs vakası tespit edildi
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Almanya'da 289 yeni korona virüs vakası tespit edildi

Almanya'da 289 yeni korona virüs vakasının daha tespit edilmesi sonucu ülkedeki toplam vaka sayısı 178 bin 570'e yükseldi.

Almanya'da 289 yeni korona virüs vakası tespit edildi
25.05.2020 11:22 | Son Güncelleme: 25.05.2020 11:25

Almanya'da 289 yeni korona virüs vakasının daha tespit edilmesi sonucu ülkedeki toplam vaka sayısı 178 bin 570'e yükseldi.

Almanya'da Robert Koch Enstitüsü (RKI) tarafından yapılan açıklamaya göre, ülke genelinde 289 yeni vaka tespit edilirken 10 kişi de salgın nedeniyle hayatını kaybetti. Son verilerle birlikte ülkedeki toplam vaka sayısı 178 bin 570'e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 8 bin 257'ye yükseldi.

Robert Koch Enstitüsü verilerine göre, korona virüs vakalarının yüzde 52'sinin kadınlardan, yüzde 48'inin ise erkeklerden oluştuğu Almanya genelinde vakaların yalnızca yüzde 2'si 10 yaş altında görüldü.

(İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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