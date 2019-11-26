Almanya'da "25 Kasım Uluslararası Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü" etkinlikleri

26.11.2019 00:34 | Son Güncelleme: 26.11.2019 00:34

Almanya'da "25 Kasım Uluslararası Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü" dolayısıyla bir hafta sürecek etkinlikler serisinin ilki Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı Radevormwald Mevlana Camisi'nde düzenlendi.

DİTİB Federal Kadınlar Kolu Yönetim Kurulu Üyesi Nurten Afat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl ülke genelinde "Sanal Şiddetle Mücadele" temasıyla düzenleyecekleri etkinliklerle, insanlığa yapılan her türlü şiddetin olumsuz etkileri hakkında toplumda duyarlılık oluşturulmasını hedeflediklerini söyledi.

Afat, insanların sosyal medya yüzünden yanındaki aile bireylerinin varlığını unuttuklarını ifade ederek, sosyal medyanın yaşama olumsuz etkilerine dikkat çekti.

Sosyal medya üzerinde kimliklerin bilinmemesinin insanlar için daha rahat ve özgürce kendini ifade edebilme olanağı sağladığını belirten Afat, "Bu durumda yapılan yorumlar, beğeniler ifade ediliş tarzına yansıyıp, empatiden yoksun bir şekilde şiddet dili sosyal medyada yerini almıştır. Yaptıkları beğeni, mesaj ve yorum yoluyla pek çok insan bu şiddet eylemine katılarak, şiddet suçunun zincirleme işlenmesine yol açmaktadır. Sonuçta karşımıza öfke, argo ve ani tepkilerden beslenerek oluşturulan bir şiddet kültürü çıkmaktadır." dedi.

DİTİB olarak, kadın çalışmaları kapsamında "Sanal Şiddetle Mücadele" diyerek sanal ortamda ve sosyal medyada kadınların, çocukların ve ailenin şiddete karşı korunmasını amaçladıklarını vurgulayan Afat, DİTİB Eyalet ve Bölge Kadın Kolları ile birlikte tüm Almanya genelinde düzenlenecek etkinliklerle bir farkındalık oluşturmayı planladıklarını söyledi.

Kaynak: AA