Almanya'da 25 cana mal olan listeria skandalı büyüyor: 26 ülkeye satılan etler geri çağrıldı

18.11.2019 21:04 | Son Güncelleme: 18.11.2019 21:34

Almanya'da listeria salgını ile gündem olan et üreticisi Wilke Waldecker'in üretim yapma lisansı iptal edildikten sonra skandalın boyutunun sanılandan daha büyük olduğu düşünülüyor.



Alman savcılar, firmaya ait tüm sosisli ürünlerin salgın nedeniyle gerçekleşen 25 ölüm ve 12 hastalık vakası ile doğrudan ilişkisi olup olmadığını araştırıyor. Euronews.com'da Görüntüle