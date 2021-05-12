Almanya'da 2045'te net sıfır karbon emisyonu hedefleyen iklim yasasına onay
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Almanya'da 2045'te net sıfır karbon emisyonu hedefleyen iklim yasasına onay

Almanya'da 2045'te net sıfır karbon emisyonu hedefleyen iklim yasasına onay
Anadolu Ajansı / Bahattin Gönültaş - Haberler | Güncel

Almanya'da Bakanlar Kurulu, net sıfır karbon emisyonuna ulaşma tarihini 5 yıl öne çekerek 2045'e düşüren iklim yasasındaki değişikliği onayladı.

Almanya'da Bakanlar Kurulu, net sıfır karbon emisyonuna ulaşma tarihini 5 yıl öne çekerek 2045'e düşüren iklim yasasındaki değişikliği onayladı.

Almanya Çevre Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ülkede 2019 yılında 2030'a kadar 1990 yılındaki seviyenin yüzde 55'i olarak açıklanan karbon emisyonunu azaltma hedefinin yüzde 65'e çıkarılmasını öngören iklim yasası değişikliğine Bakanlar Kurulu'nun onay verdiği belirtildi.

Değişikliğin, net sıfır karbon emisyonuna ulaşma tarihini 5 yıl öne çekerek 2045'e düşürdüğü de bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çevre Bakanı Svenja Schulze, söz konusu yasanın, ekonomik büyümeyi durdurmadan gelecek kuşaklara "yaşanacak bir dünya" sağlayacağını belirterek, "Bu yasa ile nesiller arasında daha fazla eşitlik sağlayacak, geleceğe yönelik planlamada daha fazla güvenlik sunacak ve ekonomiyi durdurmadan dönüştürerek modernize eden cüretkar bir iklim koruma planı elde ediyoruz." ifadesini kullandı.

Öte yandan, Almanya'nın karbon emisyonlarını azaltmada yeni hedefleri arasında, yenilenebilir enerjinin genişletilmesi ve karbon emisyon fiyatlarının planlanandan daha hızlı yükseltilmesi de yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahattin Gönültaş

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