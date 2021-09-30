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Almanya'da 2035'e kadar emeklilik yaşındaki insan sayısı 20 milyonu olacak

AA / Bahattin Gönültaş - Haberler | Güncel
Almanya'da 2035'e kadar emeklilik yaşındaki insan sayısı 20 milyonu olacak

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) projeksiyonunda, ülkede emeklilerin sayısının 2035 yılına kadar yüzde 22 artarak 20 milyona yükseleceği öngörüldü.

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) projeksiyonunda, ülkede emeklilerin sayısının 2035 yılına kadar yüzde 22 artarak 20 milyona yükseleceği öngörüldü.

Destatis, Almanya için ilk orta vadeli nüfus projeksiyonun sonuçlarını açıkladı.

Federal İstatistik Ofisi'nin projeksiyonunda "67 yaş ve üstü insan sayısı 2020 ile 2035 arasında yüzde 22 artarak 16 milyondan 20 milyona çıkacak." ifadesi kullanıldı.

Yaşlı nüfus artışının, ülkenin batı eyaletlerinde yüzde 25'e çıkabileceği belirtilen projeksiyonda, bu oranın, nüfusun ortalama olarak batıdakinden önemli ölçüde daha yaşlı olduğu Doğu Almanya'da yüzde 13 ila 14 ve daha genç olduğu Berlin eyaletinde de yüzde 12 ila 13 seviyesinde olacağı öngörüldü.

Almanya'da yaşlanan nüfus ekonomik büyümeyi yavaşlatıyor

Öte yandan, Almanya'nın önde gelen ekonomi enstitülerinden Kiel Dünya Ekonomisi Enstitüsü (IfW), 24 Eylül'de Avrupa'nın en büyük ekonomisine sahip Almanya'da demografik değişimin ekonomik büyümeyi yavaşlattığını değerlendirmişti.

Enstitü tarafından yapılan analizde "Almanya yaşlanıyor, iş gücü piyasasını etkiliyor ve ekonomik güce mal oluyor" ifadesini kullanılarak, yaşlanan nüfusunun ülke gayrisafi yurt içi hasılasının (GSYH) büyüme hızını 2026'da yüzde 0,9 altına düşüreceğini belirtmişti.

Analizde, "Bu, potansiyel büyümenin uzun vadeli ortalaması olan yüzde 1,4'nün 0,5 puan altında olacağı ve ülkenin büyüme potansiyelin üçte birinden fazlasını kaybedeceği anlamına geliyor." denilmişti.

Analizde, ülkede istihdamın 2023'de 46 milyonun biraz altında zirve yapmasının beklendiğine yer verilerek, 2023'ten sonra emekli olacak insanların işe yeni başlayanlardan daha fazla olacağı öngörülmüştü.

Daha fazla göç ve iş gücü piyasasına daha yüksek katılım oranın demografik değişimin etkisini azalttığını fakat durduramadığı vurgulanan analizde, "2026'dan itibaren Almanya, her yıl tahmini olarak 130 bin çalışma çağındaki kişiyi kaybedecek." değerlendirmesinde bulunulmuştu.

AA / Bahattin Gönültaş - Son Dakika Haberleri
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