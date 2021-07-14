Almanya'da 2030 yılına kadar trafikte 14 milyon elektrikli araç olacak
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Almanya'da 2030 yılına kadar trafikte 14 milyon elektrikli araç olacak

Almanya'da 2030 yılına kadar trafikte 14 milyon elektrikli araç olacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier 2030 yılına kadar trafikte daha önce hedeflenen 10 milyon elektrikli araç sayısının yüzde 40 artarak 14 milyona ulaşacağını söyledi.

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier 2030 yılına kadar trafikte daha önce hedeflenen 10 milyon elektrikli araç sayısının yüzde 40 artarak 14 milyona ulaşacağını söyledi.

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı, ülkesinin elektrikli araç hedefine ilişkin açıklama yaptı. Elektrikli araçlara ilginin fazla olduğunu söyleyen Alman Bakan Altmaier, elektrikli araçlara geçmek için acele etmeleri gerektiğini dile getirdi. Altmaier, "Hükümetin elektrikli araç alanlara maddi destek sağlaması talebin artmasına neden oldu. Müşterilerin bekleme süreleri de var" ifadelerini kullandı. Bakan Altmaier, 2030 yılına kadar trafikte daha önce hedeflenen 10 milyon elektrikli araç sayısının yüzde 40 artarak 14 milyona ulaşacağını söyledi.

Taşımacılık Kurumu'nun (KBA), elektrikli araçlarla ilgili yayınladığı raporda 2021 yılının ilk 6 ayında 149 bin elektrikli aracın trafiğe katıldığı, bu rakamın bir önceki yılın aynı dönemine göre 3 kat artış gösterdiği ve trafiğe kayıt edilen yeni araçların yüzde 3,5'inin elektrikli araçların oluşturduğunu duyurdu.

(Mehmet Koca/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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