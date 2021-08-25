Almanya'da 2030'e kadar trafiğe yeni çıkacak araçların yüzde 80'inin elektrikli olması bekleniyor
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Almanya'da 2030'e kadar trafiğe yeni çıkacak araçların yüzde 80'inin elektrikli olması bekleniyor

Almanya'da 2030'e kadar trafiğe yeni çıkacak araçların yüzde 80'inin elektrikli olması bekleniyor
Anadolu Ajansı / Bahattin Gönültaş - Haberler | Güncel

Dünyanın önde gelen otomobil üreticilerinin merkezi Almanya'da 2030 yılına kadar trafiğe kaydı yapılacak araçların yüzde 80'inin elektrikli araçlardan oluşması bekleniyor.

Dünyanın önde gelen otomobil üreticilerinin merkezi Almanya'da 2030 yılına kadar trafiğe kaydı yapılacak araçların yüzde 80'inin elektrikli araçlardan oluşması bekleniyor.

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier, ülkesindeki elektrikli araçlara ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada, Almanya'da birkaç yıl içinde elektrikli hareketlilikte önemli bir atılım beklediğini kaydetti.

Ülkede 2030 yılına kadar trafiğe kaydı yapılacak araçların yüzde 80'inin elektrikli araçlardan oluşmasının beklendiğini belirten Altmaier, "Bu gelecek için büyük bir adım" dedi.

Ülkesindeki ekonomik toparlanmanın devam etmesi konusunda da değerlendirmelerde bulunan Altmaier, Kovid-19 salgınında 4. dalga endişelerine rağmen Almanya'da istikrarlı bir ekonomik toparlanma beklediğini söyledi.

Altmaier, "İki kez aşılanmış kişiler veya Kovid-19 hastalığını geçirip, iyileşenler için artık herhangi bir kısıtlama uygulamak zorunda olmadığımız konusunda net bir bakış var. Bu da ekonomik faaliyetlerin yıl boyunca önemli bir seviyede gerçekleşmesini sağlıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan, Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, daha önce 2030 yılına kadar yollarda 10 milyon elektrikli araç öngörürken, 17 Temmuz'da bu beklentisini 14 milyon adede yükseltmişti.

Ülkenin 2030 yılında enerji tüketiminin de özellikle elektrikli otomobillerin yüksek elektrik talebiyle 645-665 terrawat/saate çıkarak, önceki varsayımlardan yüzde 15 daha fazla artış göstermesi bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahattin Gönültaş

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