Almanya'da 2022'den itibaren eller kullanılmadan otomobil sürülebilecek
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Almanya'da 2022'den itibaren eller kullanılmadan otomobil sürülebilecek

DailyMotion.com - Haberler | Güncel

Otomobilinizi hala kendiniz mi kullanıyorsunuz? Yakın bir zamanda böyle bir soruyla karşı karşıya kalabilirsiniz, hem de düşündüğünüzden daha kısa bir sürede.

Otomobilinizi hala kendiniz mi kullanıyorsunuz? Yakın bir zamanda böyle bir soruyla karşı karşıya kalabilirsiniz, hem de düşündüğünüzden daha kısa bir sürede. Almanya'da sürücüsüz otomobil kullanma konusundaki hazırlıklar son hızla devam ediyor. 2022'den itibaren otonom araba kullanılmasına izin verilecek. Peki, ama ne kadar otonom? Tam otonom araçlara geçmek, ne zaman ve nasıl mümkün olacak?

Almanya'da 2022'den itibaren eller kullanılmadan otomobil sürülebilecek

Kaynak: DailyMotion.com

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