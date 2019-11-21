Almanya'da 2. Dünya Savaşı'ndan kalma bomba bulundu
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Almanya'da 2. Dünya Savaşı'ndan kalma bomba bulundu

Almanya'nın Köln kentinde 2. Dünya Savaşı'ndan kalma patlamamış bomba bulundu.

21.11.2019 21:24 | Son Güncelleme: 21.11.2019 21:24
Almanya'da 2. Dünya Savaşı'ndan kalma bomba bulundu

'nın kentinde 2. Dünya Savaşı'ndan kalma patlamamış bomba bulundu.

Köln Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Buchheim semtinde bulunan 125 kilogramlık Amerikan yapımı bombanın etkisiz hale getirilmesi için 300 metrekare alanda yaşayan 2 bin 400 kişinin tahliye edildiği belirtildi.

Açıklamada, tahliye edilenler için Beuthener Caddesi'nde bulunan Johann-Gottfried-Herder Salonu'nda bir irtibat noktası oluşturulduğu vurgulandı.

Söz konusu bölgenin yakınındaki yolların trafiğe kapatıldığı kaydedilen açıklamada, toplu taşıma ile tren seferlerinin de durdurulduğunun altı çizildi.

Açıklamada, bomba imha ekiplerinin tüm bölgenin tamamen boşaltılmasını beklediği ve tahliye işleminin tamamlanmasıyla bombanın etkisiz hale getirilebileceği kaydedildi.

Almanya'da 2. Dünya Savaşı'ndan kalma, bir kısmı yerleşim yerlerinde olmak üzere patlamamış çok sayıda bomba bulunuyor. Bu bombalar uzmanlarca kontrollü şekilde etkisiz hale getiriliyor.

Kaynak: AA
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