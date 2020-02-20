Almanya'da 2 ayrı nargile kafeye silahlı saldırı: En az 9 ölü, çok sayıda yaralı var
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Almanya'da 2 ayrı nargile kafeye silahlı saldırı: En az 9 ölü, çok sayıda yaralı var

Almanya'nın Hessen eyaletindeki Hanau kentinde çarşamba günü iki ayrı nargile kafeye yapılan silahlı saldırıda en az 9 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı olduğu bildirildi.

20.02.2020 08:35 | Son Güncelleme: 20.02.2020 08:35
Almanya'da 2 ayrı nargile kafeye silahlı saldırı: En az 9 ölü, çok sayıda yaralı var

'nın eyaletindeki kentinde çarşamba günü iki ayrı nargile kafeye yapılan silahlı saldırıda en az 9 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.


Perşembe günü sabah saatlerinde Alman polisi tarafından yapılan açıklamada, şüphelinin de evinde ölü olarak bulunduğu belirtildi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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