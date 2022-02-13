Almanya'da 17. dönem cumhurbaşkanlığı seçimi

Almanya'da cumhurbaşkanını seçen kurul olan Federasyon Konsey'de çok sayıda Türk kökenlilerin yer alması, kurulun Türk kökenli üyeleri tarafından olumlu karşılandı.

Federasyon Konsey, Federal Meclis üyeleri ile eyalet meclislerinin belirlediği aynı sayıdaki delegelerden oluşuyor.

Eyalet meclislerinin cumhurbaşkanını seçmek için belirlediği delegeler arasında çok sayıda Türk ve göçmen kökenli de yer aldı.

Sosyal Demokrat Parti (SPD) Berlin Eyalet Milletvekili olan Federasyon Konseyi Üyesi Derya Çağlar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, cumhurbaşkanı seçiminde oy kullanmanın güzel bir duygu olduğunu belirtti.

Çağlar, "Benim rahmetli dedem misafir işçi olarak buraya geldi. Almanya'daki üçüncü kuşak olarak burada oy kullanabilmem benim için gurur verici." ifadesini kullandı.

Federal Konsey'de çok sayıda Türk delegenin bulunmasının Almanya'nın değiştiğini gösterdiğini dile getiren Çağlar, "Değişik isimleri, Türk isimlerini de duymak hoşuma gitti, güzeldi." değerlendirmesinde bulundu.

Gazeteci Yazar Ferda Ataman da cumhurbaşkanı seçimini "demokrasiyi kutlayan bir etkinlik" olarak nitelendirerek, "Bunun bir parçası olmak, buraya katılabilmek güzel bir duyguydu." dedi.

Ataman, çok sayıda göçmenin cumhurbaşkanını seçtiğine işaret ederek, "Çok iyi bir şey, çok umut verici. Almanya'nın gelişmesini ve geliştiğini gösteriyor." açıklamasını yaptı.

Kuzey-Ren Vestfalya Eyalet Meclisi tarafından delege olarak gönderilen eyaletteki Göçmen Meclisleri Birliği (LAGA) Başkanı Tayfun Keltek, Frank-Walter ???????Steinmeier'in seçildikten sonra yaptığı konuşmada bu krizli dönemde ülkenin temel sorunlarını dile getirdiğini belirterek, "Bana verdiği güvenden dolayı severek oyumu kullandım." diye konuştu.

Steinmeier'i tebrik eden Keltek, yeni cumhurbaşkanının özellikle göçmen kökenli insanlara yönelik yapacağı politik çalışmaların göçmenleri sevindireceğinin işaretini aldıklarını söyledi.

Keltek, Steinmeier'den ne beklediğine ilişkin soruya da şu yanıtı verdi:

"Ülkede herkesin demokrasiden yararlanmasını sağlamak. Demokrasi dünyanın şimdiye kadarki en iyi sistemi ama bu sistemde kendi lobiniz yoksa, kendi ilgilerinizi savunacak bir aracınız yoksa çok geride kalıyorsunuz. Demokrasinin başında bulunanların görevi bu azınlıkların haklarını da aynı şekilde diğerlerinki gibi savunmak, kendisini savunamayan insanların savunucusu olmak, onların temsilcisi olmak büyük önem taşıyor. Yaptığı açıklamada aynı şeyi algıladım ben."

Federasyon Konsey'deki delegeler arasında Federal Meclis'teki çeşitli partilerdeki Türk kökenli milletvekillerinin yanı sıra eyalet meclislerindeki pek çok milletvekili ile kamuoyunun tanıdığı BioNTech şirketinin kurucularından Dr. Özlem Türeci, NSU davasındaki müdahil avukatlardan Seda Başay-Yıldız ve Mehmet Daimagüler gibi Türk kökenliler de yer aldı.

Federasyon Konsey'de yapılan seçimde Frank-Walter Steinmeier, ilk turda 1425 geçerli oyun 1045'ini alarak yeniden cumhurbaşkanı seçildi.