Almanya'da 169 Türk Kadın Bilgisayar Sertifikası Aldı

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletindeki 10 cami derneğinde düzenlenen bilgisayar kursunu başarıyla tamamlayan 169 Türk ev kadını, sertifikasını törenle aldı.

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) eyalet kadın kolları tarafından Ratingen, Grevenbroich, Duisburg Eyüp Sultan, Duisburg Merkez, Duisburg-Wanheimerort, Duisburg-Beck, Moers, Monnheim, Krefeld, Kempen, Wuppertal ile Dinslaken cami derneklerinde düzenlenen kurslara yoğun ilgi oldu.

Düsseldorf Kadın Kolları Başkanı ve Kurs Koordinatörü Kıymet Yavuz, yaklaşık 6 ay içerisinde onar kişilik gruplar halinde bilgisayar kursu eğitimi verdiklerini belirtti.

Yavuz, "Ev hanımlarından gelen talep üzerine bilgisayar kursları açtık. Diğer bölgelere de güzel bir örnek oluşturacağını düşünüyorum. Ev hanımlarının boş zamanlarını değerlendireceği ve kendilerini geliştirebileceği bir hayali gerçekleştirmiş olmanın onurunu yaşıyoruz. Kurslardan güzel ve verimli sonuçlar aldık. Biz de eyalet kadın kolları olarak sonuçtan mutlu olduk." dedi.

Kursa gelen annelerin akşam ev ödevlerini yaparken çocukları ve torunlarından yardım istediklerini söyleyen Yavuz, "Hanımların sonsuz azim ve bitmek bilmeyen gayretlerine şahit olduk. Kendilerinin özgüvenlerinin arttığını müşahede ettik. Öğrenmenin yaşının olmadığını gördük." ifadesini kullandı.

Kursiyer 62 yaşındaki Münevver Top, böyle bir kursun olacağını duyduğunda fırsatı kaçırmak istemediğini dile getirerek "Bilgisayar kursuna gidecek zamanım yoktu, bu benim için bir fırsat oldu. Çok memnun kaldım. Evde bilgisayarım da oldu. Kendimce bir şeyler yapıyorum. Çocuklarımla ve torunlarımla güzel vakit geçiriyorum." diye konuştu.

50 yaşındaki kursiyer Ayşe Baş ise "Yaklaşık 6 ay süren kurs sonunda bilgisayar kullanmayı öğrendim. DİTİB tarafından açılan kurslara bundan sonra da devam edeceğim." dedi.

Kursiyerler uzman eğitmenler tarafından word, excel, power point programlarının yanı sıra, internet ve elektronik posta kullanımı konularında eğitildi.