Almanya'da 1579 sığınmacı çocuğun kayıp olduğu açıklandı
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Almanya'da 1579 sığınmacı çocuğun kayıp olduğu açıklandı

14.01.2021 15:53 | Son Güncelleme: 14.01.2021 15:56
Almanya'da 1579 sığınmacı çocuğun kayıp olduğu açıklandı

Almanya'da, 607'si 13 yaşın altında olmak üzere reşit olmayan 1579 çocuğun kayıp olduğu bildirildi.

Almanya'da, 607'si 13 yaşın altında olmak üzere reşit olmayan 1579 çocuğun kayıp olduğu bildirildi.

Federal Kriminal Dairesi (BKA) tarafından yapılan açıklamada, ülkedeki kayıp çocuklara ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, Almanya'da, 607'si 13 yaşın altında olmak üzere reşit olmayan 1579 kayıp çocuğun kayıp olduğu belirtildi.

Çocukların çoğunu, Afganistan, Fas, Cezayir, Suriye ve Somali'den gelen çocukların oluşturduğu ifade edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Zeyrek

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