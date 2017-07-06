Almanya'da 15 Temmuz Şehitleri Anma Programı'na Engel

Avrupalı Türk Demokratlar Birliği (UETD) Genel Başkanı Zafer Sırakaya, Hamburg'ta yapacakları 15 Temmuz etkinliğinin iptal edilmesini demokrasi ayıbı olarak gördüğünü söyledi.



Sırakaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı karşılamak üzere geldiği Hamburg'ta, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "15 Temmuz Darbe girişimini telin etmek üzere Avrupa'nın 6 ülkesinde 8 noktada etkinlik yapacağız. Hamburg'ta 15 Temmuz Şehitleri Anma Programı'nı yapmak istediğimiz salonla yapılan sözleşmemiz sudan bahanelerle iptal edilmiştir. Bunun yerine biz Köln ve Stuttgart'ta yapacağız." dedi.



UETD Genel Başkanı Sırakaya, bunun bir demokrasi ayıbı olduğunun altını çizerek, böyle bir tutumu Alman makamlarına yakıştıramadıklarını ifade etti.



Sırakaya, ayrıca, vatandaşlarla bir araya gelmesi engellenmeye çalışılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Almanya'da yaşayan Türklerin sevgi ve muhabbetlerini ileteceklerini belirtti.