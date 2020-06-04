Almanya'da 130 milyar euroluk yeni teşvik paketi
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Almanya'da 130 milyar euroluk yeni teşvik paketi

Almanya'da koalisyon ortakları Hristiyan Birlik (CDU/CSU) ile Sosyal Demokrat Parti (SPD), ekonomiyi yeniden canlandırma planını ele aldığı görüşmeler sonucunda 130 milyar euroluk bir teşvik paketi üzerinde anlaştı.

Almanya'da 130 milyar euroluk yeni teşvik paketi
04.06.2020 13:17 | Son Güncelleme: 04.06.2020 13:21

Almanya'da koalisyon ortakları Hristiyan Birlik (CDU/CSU) ile Sosyal Demokrat Parti (SPD), ekonomiyi yeniden canlandırma planını ele aldığı görüşmeler sonucunda 130 milyar euroluk bir teşvik paketi üzerinde anlaştı. Paket kapsamında ayrıca ailelere ekonomik yardım amacıyla çocuk başına bir seferlik 300 euro ödenecek.

Almanya'da federal hükümetin ortağı olan CDU, CSU ve SPD'nin, korona pandemisinin olumsuz etkilediği piyasaları ve vatandaşları desteklemesi öngörülen yeni konjonktür paketi üzerinde müzakeresi sona erdi. Almanya'da hükümet, pandemiden etkilenen ekonominin canlanması için 130 milyar euroluk yeni bir teşvik paketi üzerinde anlaştı. Buna göre yüzde 19 olan katma değer vergisi 6 ay boyunca yüzde 16'ya ve tüketim vergisi ise yüzde 7'den yüzde 5'e düşürüldü. Ayrıca çocuk parasına ek olarak bir defaya mahsus çocuk başına 300 euro yardım verilmesi de kararlaştırıldı. Toplamda 130 milyar euro tutarındaki konjonktür paketinde vergi indiriminin yanı sıra birçok alanda destekler de yer alıyor. Bunların arasında elektrik giderlerine yapılacak destek de bulunuyor. 21 saat süren müzakere görüşmelerinde Almanya'nın ek borçlanmaya gitmeden bu konjonktür paketini oluşturduğu ifade edildi. İki gün süren görüşmelerin ardından gazetecilere konuşan Almanya Başbakanı Angela Merkel, "2020 ve 2021 yıllarını kapsayan bu paketin hacmi 130 milyar euroya ulaşacak. 120 milyar eurosu, Federal Hükümet tarafından ödenecek" dedi. Bu harcamanın "sonraki nesillere bir gelecek vermek" için gerekli olduğuna dikkat çeken Merkel, paketin tüketimi artırmak için katma değer vergisinin düşürülmesini de içerdiğini kaydetti. Paket kapsamında katma değer vergisi geçici olarak yüzde 19'dan 16'ya düşürülecek. Temel gıda gibi ürünlerdeki düşük KDV oranıysa yüzde 7'den yüzde 5'e indirilecek. Elektrikli araçların satışının artırılması için ödenen primler ise iki misline çıkarılacak. Üzerinde uzlaşılan paket, ayakta durmaya çalışan sanayilere milyarlarca euroluk yardımın yanı sıra artan işsizlikle mücadele eden belediyelere ek kaynak aktarılmasını öngörüyor. Paket kapsamında ayrıca ailelere ekonomik yardım amacıyla çocuk başına bir defaya mahsus 300 euro ödenecek. Açıklanan paket, 130 milyar euroya ulaşarak beklentileri de aşmış oldu. Daha önce medyaya yansıyan haberlerde teşvik paketinin 100 milyar euro hacminde olacağı iddia edilmişti.

Öte yandan, Almanya'da Salı günü açıklanan verilere göre, Mayıs ayında işsizlik oranı yüzde 5,8'den yüzde 6,1'e yükseldi. İfo araştırma kurumunun verilerine göre Almanya ekonomisinin bu yıl yüzde 6,6 küçüleceği tahmin ediliyor. Başka kurumlar bu oranın çift hanelerde olacağını öngörüyor. Hükümetin üzerinden anlaştığı paketin bakanlar kurulu tarafından resmen onaylanması, ardından da parlamentonun hem alt hem de üst kanadından geçmesi gerekiyor.

Pakette yer alan teşvikler ana başlıklar halinde şöyle:

Çocuk başına 300 avro yardım ödenecek

Elektrik fiyatlarında indirim yapılacak

Elektrikli araçlara verilen teşvik 2 katına çıkacak

KDV, 1 Temmuz 31 Aralık arası yüzde 19'da yüzde 16'ya düşecek

2021 yılında sosyal sigorta ödemeleri en fazla yüzde 40 olacak

Elektrik fiyatları 2021 yılında kw başına 6,5 cent olacak

Ayrıca 50 milyar avroluk gelecek paketi açıklandı. İklim koruma, dijitalleşme ve inovasyon teşvik edilecek.

(İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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