Almanya'da 11 yaşındaki Roman kız çocuğunu kelepçeleyip karakolda bekleten polise tepki

Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletindeki Singen beldesinde polisin cebinde küçük bir bıçak olduğu gerekçesiyle 11 yaşındaki Roman kız çocuğunu ters kelepçeleyip karakolda yaklaşık bir saat bekletmesi tepki çekti.

Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletindeki Singen beldesinde polisin cebinde küçük bir bıçak olduğu gerekçesiyle 11 yaşındaki Roman kız çocuğunu ters kelepçeleyip karakolda yaklaşık bir saat bekletmesi tepki çekti.

Baden-Württemberg eyaleti Romanlar Derneğince Süddeutsche Zeitung'a yapılan açıklamada, 6 Şubat'ta Singen'deki evinin önünde 11 yaşındaki Tiziano L'nin iki polis memuru tarafından sorgulandığı ve yasak olarak sorun teşkil etmeyen küçük bir bıçağı cebinde taşıdığı gerekçesiyle elleri arkadan kelepçelenip karakolda yaklaşık bir saat bekletildiği ve ailesiyle telefonda görüştürülmediği öne sürüldü.

Romanlar Derneği Başkanı Daniel Strauss, Alman yasalarına göre 14 yaşından küçük bir çocuğun polis sorgusunda ailesinin hazır bulunma hakkı olduğunu hatırlatarak, polisin tavrına tepki gösterdi.

Çocuğa "çingene" denilerek hakaret edildiğini de ileri süren Strauss, çocuğun ailesinin polis hakkında suç duyurusunda bulunduğunu aktardı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise söz konusu iddiaların incelendiği ve bu tür ayrımcılık iddialarının çok ciddiye alındığı vurgulandı.

Gazetedeki haberde, Baden-Württemberg eyaletinde son dönemlerde polise yönelik ayrımcılık iddialarının arttığına da dikkat çekildi.

Freiburg'da Nisan 2020'de polisin Romanlara yönelik düzenlediği bir operasyonda, polis köpeğinin saldırması sonucu 48 yaşındaki bir kişinin ağır olmak üzere, aileden birçok kişinin yaralandığı ve operasyonla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü bilgisi paylaşıldı.

Operasyonun nedeninin ise evin önündeki park yeri anlaşmazlığı gibi basit bir sebep olduğu belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Zeyrek