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Almanya'da 11 bin kişinin ölümüne yardım etmekle suçlanan 96 yaşındaki sekreter firar etti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Almanya'da 11 bin kişinin ölümüne yardım etmekle suçlanan 96 yaşındaki sekreter firar etti

Almanya'da ikinci dünya Savaşı sırasında Nazi toplama kampında görev yapan ve 11 bin 412 kişinin ölümüne yardım etmekle suçlanan 986 yaşındaki Alman sekreter Irmgard Furchner, davanın ilk duruşması öncesi firar etti.

Almanya'da ikinci dünya Savaşı sırasında Nazi toplama kampında görev yapan ve 11 bin 412 kişinin ölümüne yardım etmekle suçlanan 986 yaşındaki Alman sekreter Irmgard Furchner, davanın ilk duruşması öncesi firar etti.

İkinci Dünya Savaşı sırasında Nazi toplama kampında toplu katliama yardım ve yataklık etmekten suçlanan 96 yaşındaki Alman Irmgard Furchner, davanın ilk duruşması öncesi firar etti. Stutthof toplama kampında sekreter olarak çalışan ve o dönem 18 yaşında olan Furchner, 11 bin 412 kişinin ölümüne yardım etmekle suçlanıyor. Mahkeme Sözcüsü Frederike Milhoffer, Furchner'in bugün başlayacak dava öncesinde kaldığı yaşlılar yurdundan kaçtığını doğrulayarak, sabahın erken saatlerinde bir taksi ile metro istasyonuna doğru giderek kayıplara karıştığını belirtti. Milhoffer, 96 yaşındaki Furchner hakkında duruşmanın yapılacağı Hamburg'un kuzeyindeki Itzehoe'da bulunan bölge mahkemesi tarafından yakalama kararı çıkarıldığını söyledi.

O dönemde Polonya topraklarında bulunan Stutthof Toplama Kampı'nda sekreter olarak görev yapan Furchner, İkinci Dünya Savaşı sırasında Naziler tarafından işlenen suçlarla bağlantılı olarak yıllar sonra yargılanan ilk kadın olması bakımından önem taşıyor. - BERLİN

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