Almanya'da 100 yaşındaki eski Nazi yargılanacak
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Almanya'da 100 yaşındaki eski Nazi yargılanacak

Almanya'da 100 yaşındaki eski Nazi yargılanacak
Anadolu Ajansı / Cüneyt Karadağ - Haberler | Güncel

Almanya'da 76 yıl önce Berlin yakınlarındaki Sachsenhausen Nazi toplama kampında güvenlik görevlisi olarak çalışan ve şu an 100 yaşında olan eski bir Nazi hakkında dava açıldığı bildirildi.

Almanya'da 76 yıl önce Berlin yakınlarındaki Sachsenhausen Nazi toplama kampında güvenlik görevlisi olarak çalışan ve şu an 100 yaşında olan eski bir Nazi hakkında dava açıldığı bildirildi.

Welt am Sonntag'ın haberine göre, söz konusu kişinin, İkinci Dünya Savaşı'nın bitiminden 76 yıl sonra ekim ayında Neuruppin kentinde yargılanmaya başlanacağı ifade edildi.

Adı açıklanmayan zanlının, 1942'den 1945'e kadar yaklaşık 200 bin kişinin hapsedildiği ve 20 bin kişinin öldürüldüğü Sachsenhausen'de güvenlik görevlisi olarak çalıştığı ve katliama destek vermekle suçlandığı kaydedildi.

Zanlının, yaşı nedeniyle ancak günde 2 saat mahkemeye getirilebileceği belirtildi.

Gazeteye konuşan Berlin Dokümantasyon Merkezi Araştırma Görevlisi Stephanie Bohra, süreci memnuniyetle karşıladığını belirterek, "Cinayetin zaman aşımı olmaz. Bu yüzden zanlının mahkemede cevap vermesi gerekiyor. Zanlıların orada olanları anlatmaları neticesinde yaşananların rapor edilme imkanı olabilecek." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Karadağ

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