Almanya'da 100 Bin Kişi İşsiz Kalabilir

ALMAN Leibniz Enstitsü Halle Ekonomi Araştırmaları (IHW) merkezinin yayınladığı araştırma sonucuna göre, İngiltere'nin AB'den herhangi bir anlaşma olmadan ayrılması Almanya'da 100 binden fazla kişiyi işsizliğe sürükleyebilir. Welt Am Sonntag gazetesinin haberine göre, bu durumdan en çok Almanya'daki otomobil ve teknoloji sektörü etkilenecek.

Araştırmayı kaleme alan ekipten Oliver Holtemöller, düzensiz bir Brexit sonrasında İngiltere'ye yapılan ihracatın yeniden gümrük vergisine tabi olacağına ve Alman mallarının İngiltere'ye maliyetinin artacağına dikkati çekti. Araştırmada yalnızca doğacak pozisyon kayıplarına yoğunlaşıldığı için, Brexit'ten kaynaklanabilecek; örneğin yatırım rakamlarında olası düşüş yaşanması gibi, parametrelerin değerlendirmeye alınmadığı belirtildi.

EN ÇOK O İKİ ÜLKE ETKİLENECEK

Araştırmaya göre, İngiltere'nin AB'den ayrılması, ekonomi devleri arasındaki ticaret savaşını kızıştırabilecek ve bunun olumsuz etkisi sadece ABD ve Çin ile sınırlı kalmayacak, Avrupa da durumdan etkilenecek. Araştırma sonucuna göre, anlaşmasız bir Brexit'te Almanya'nın ardından Fransa'da da 50 bin pozisyon etkilenecek. Dünya genelinde bu nedenle yaklaşık 612 bin pozisyonun kapanacağı ihtimali üzerinde durulan araştırma, ayrıca Çin'de de 59 bin kişinin işsiz kalacağına işaret etti.

Araştırmaya göre, çalışan nüfusun genele oranı dikkate alındığındaysa, düzensiz bir Brexit'ten en çok etkilenecek iki Euro Bölgesi ülkesi bulunuyor: Malta ve İrlanda. Zira her iki ülke de en yüksek ihracatını yüzde 13.5 ve yüzde 7.3 ile İngiltere'ye yapıyor.

BREXIT'IN KAZANANI KİM?

Ancak Brexit'te sadece kaybeden taraflar olmayacak. Hollanda Yabancı Yatırımlar Ajansı'nın açıklamasına göre, böyle bir durumdan Hollanda istihdam piyasası olumlu etkilenecek. Açıklamaya göre, Brexit sonucunda İngiltere'den Hollanda'ya aktarılacak yeni yatırımların 290 milyon Euro'luk büyüklüğe ulaştığı ayrıca bu yatırımlar sayesinde 2 bin yeni pozisyon yaratılabileceği belirtildi.

Yapılan açıklamada geçen yıldan bu yana İngiltere'den 42 şirketin Hollanda'ya taşındığı vurgulandı.

Şu andaki gelişmeler ışığında Britanya, AB'den 29 Mart'ta ayrılacak. Ancak ayrılığın hangi şartlar altında gerçekleşeceği belirsizliğini koruyor. Başbakan Theresa May'in müzakere ettiği AB'den ayrılma sürecini belirleyen anlaşma, Avam Kamarası'ndaki oylamada reddedilmiş, bunun üzerine May, AB ile yeniden müzakere için kolları sıvamıştı.