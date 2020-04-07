Almanya'da 1 Türk vatandaşı daha korona nedeniyle hayatını kaybetti Almanya'da dün 3 Türk vatandaşının korona virüsü nedeniyle hayatını kaybetmesinin ardından bugün de 1 Türk vatandaşının hayatını kaybettiği açıklandı.

Almanya'da dün 3 Türk vatandaşının korona virüsü nedeniyle hayatını kaybetmesinin ardından bugün de 1 Türk vatandaşının hayatını kaybettiği açıklandı.

Çin'den dünya geneline yayılan korona virüs salgınında toplamda 293 bin 454 kişi korona virüsü yenmeyi başardı. Vaka sayısının en fazla olduğu ABD'de 19 bin 810 kişi, virüsün ilk olarak görüldüğü Çin'de 77 bin 167 kişi, Avrupa'da salgının merkezi haline gelen İtalya'da 22 bin 837, Türkiye'de ise bin 236 kişi sağlığına kavuştu. Korona virüs nedeniyle toplam 1 milyon 359 korona virüs vakası tespit edilirken, 75 bin 907 kişi de hayatını kaybetti. Avrupa'da salgının merkezi haline gelen İtalya'da 132 bin 547 vaka görülürken, 16 bin 523 kişi hayatını kaybetti. Almanya'da 103 bin 375 korona virüs vakası tespit edilirken, bin 810 kişi korona nedeniyle can verdi. Almanya'da hayatını kaybedenler arasında Türk vatandaşları da bulunuyor. Elde edilen son verilere göre, Almanya'da 1 Türk vatandaşının daha hayatını kaybettiği açıklandı. Bugün hayatını kaybeden Türk vatandaşının Berlin'de yaşadığı ve 1963 doğumlu olduğu kaydedildi.

Öte yandan dün de 3 Türk vatandaşı korona virüsü nedeniyle hayatını kaybetmişti. Hayatını kaybedenlerin Essen, Berlin ve Brandenburg bölgesinde yaşadıkları açıklanmıştı.

(İHA)

Kaynak: İHA