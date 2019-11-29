Almanya'da '1 milyar euroluk' soygun: Hırsızları ihbar edene yarım milyon euro ödül
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Almanya'da '1 milyar euroluk' soygun: Hırsızları ihbar edene yarım milyon euro ödül

Almanya tarihinin en büyük soygunlarından birinde çalınan '1 milyar euro' değerindeki mücevherleri bulmak için yardımcı olanlara yarım milyon euro ödül verilecek.

29.11.2019 08:11 | Son Güncelleme: 29.11.2019 08:11
Almanya'da '1 milyar euroluk' soygun: Hırsızları ihbar edene yarım milyon euro ödül

tarihinin en büyük soygunlarından birinde çalınan '1 milyar euro' değerindeki mücevherleri bulmak için yardımcı olanlara yarım milyon euro ödül verilecek.


Alman polisi, 18. yüzyıla ait eserleri çalan soyguncuları bulmaları için olayla ilgili ipucu verecek kişileri ödüllendireceğini duyurdu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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