Almanya'da 1 Mayıs'ta çıkan şiddet olaylarında AA muhabirleri yaralandı
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Almanya'da 1 Mayıs'ta çıkan şiddet olaylarında AA muhabirleri yaralandı

Anadolu Ajansı / Erbil Başay - Haberler | Güncel

Almanya'nın başkenti Berlin'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde göstericilerle polis arasında çıkan çatışmada, AA muhabirleri Erbil Başay ve Cüneyt Karadağ yaralandı.

Almanya'nın başkenti Berlin'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde göstericilerle polis arasında çıkan çatışmada, AA muhabirleri Erbil Başay ve Cüneyt Karadağ yaralandı.

Neukölln ilçesinde 1 Mayıs'ta düzenlenen gösteride, polis ile göstericiler arasında çatışma çıktı.

Polis, gösteriyi takip eden ve bir göstericinin gözaltına alınmasını görüntüleyen AA muhabiri Erbil Başay'a yumruk attı. Yüzüne gelen yumruk sonrası Başay'ın dudağı şişti.

Gösterileri takip eden diğer AA muhabiri Cüneyt Karadağ da eylemcilerin attığı taşın ayağına isabet etmesi nedeniyle hafif yaralandı.

Başay, Berlin'de 1 Mayıs'ta düzenlenen gösterileri takip ettiğini belirterek "Arkadaşlarımla akşama doğru Hermann Meydanı'nda başlayan gösteriyi izlemeye başladık. Binlerce gösterici daha sonra yürüyüşe geçti. Sonnenallee Caddesi'nde polis ile göstericiler arasında çatışma çıktı. Cüneyt Karadağ ve ben bir binanın kapı aralığına sırtımızı vererek olayları takip etmeye devam ettik. Göstericiler polise taş ve şişe atarken polis de göstericilere sert müdahalede bulundu. Polis bir kişiyi gözaltına aldığı sırada görüntü alıyordum. Bu arada bir polis gelerek görüntü çekmemi engelleyerek yumruk attı." dedi.

Olayın sıcaklığından dolayı dudağındaki acıyı ve şişkinliği o an çok fark etmediğini ve çalışmayı sürdürdüğünü belirten Başay, "Ertesi gün dudağımın şiştiğini ve darbeden dolayı kan toplandığını gördüm. Darbe gören yer iki gün geçmesine rağmen hala acıyor." şeklinde konuştu.

Cüneyt Karadağ da gösteride fotoğraf çektiğini belirterek "Olaylar bir anda çatışmaya dönüşünce polis çok sert davrandı. Kendimi kapı aralığına siper etmeme rağmen ayağıma büyük bir kaldırım taşı geldi. O an acıdan dolayı bir müddet fotoğraf çekmeyi bıraktım. Daha sonra kendimi toparlayarak fotoğraf çekmeye devam ettim. Ayağımdaki acı iki gün sürdü." ifadelerini kullandı.

Gösterinin organizatörlerinden Aisha Kamal, basına yaptığı açıklamada, polisin, gerginliğin tırmanmasını istediğini, gösteriye katılanların polis tarafından sürekli taciz edildiğini kaydetti.

Almanya'da 1 Mayıs'ta çıkan şiddet olaylarında AA muhabirleri yaralandı
Almanya'da 1 Mayıs'ta çıkan şiddet olaylarında AA muhabirleri yaralandı
Almanya'da 1 Mayıs'ta çıkan şiddet olaylarında AA muhabirleri yaralandı
Almanya'da 1 Mayıs'ta çıkan şiddet olaylarında AA muhabirleri yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erbil Başay

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