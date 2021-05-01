Almanya'da 1 Mayıs gösterilerinde polis ile göstericiler arasında çatışma çıktı
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Almanya'da 1 Mayıs gösterilerinde polis ile göstericiler arasında çatışma çıktı

Almanya'da 1 Mayıs gösterilerinde polis ile göstericiler arasında çatışma çıktı
Anadolu Ajansı / Erbil Başay - Haberler | Güncel

Almanya'nın başkenti Berlin'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla düzenlenen gösteride, polis ile göstericiler arasında çatışma çıktı.

Almanya'nın başkenti Berlin'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla düzenlenen gösteride, polis ile göstericiler arasında çatışma çıktı.

Neukölln ilçesindeki Hermann Meydanı'nda binlerce kişi toplandı.

Aralarında terör örgütü YPG/PKK yandaşlarının da bulunduğu göstericiler, Karl-Marx ve Erk caddelerinden Sonnenalle Caddesi'ne kadar yürüdü.

Burada polis ile göstericiler arasında çatışma çıktı.

Göstericiler, taş, şişe ve çeşitli cisimleri polise attı, maytaplar yaktı, çöp bidonlarını ateşe verdi ve barikatlar kurdu.

Polis, göstericilere sert müdahalede bulunarak biber gazı kullandı.

Olaylarda çok sayıda kişi gözaltına alındı, yaralananlara ilk yardım ekipleri müdahalede bulundu.

Gösteride YPG/PKK flamaları ile terör örgütü ele başının fotoğraflarının taşındığı görüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erbil Başay

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