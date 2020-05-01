Almanya'da 1 Mayıs böyle kutlandı
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Almanya'da 1 Mayıs böyle kutlandı

Almanya'da 1 Mayıs böyle kutlandı
01.05.2020 17:31 | Son Güncelleme: 01.05.2020 17:40

Almanya'da 1 Mayıs böyle kutlandıTemel ELCİVAN/DUİSBURG, (DHA)- Almanya'da 1 Mayıs İşçi Bayramı alınan koronavirüs (Covid-19) önlemleri altında kutlandı.

Almanya'da 1 Mayıs böyle kutlandı

Temel ELCİVAN/DUİSBURG, (DHA)- Almanya'da 1 Mayıs İşçi Bayramı alınan koronavirüs (Covid-19) önlemleri altında kutlandı. Duisburg şehrinde düzenlenen 1 Mayıs kutlamasına katılımcılar, maske takarak, sosyal mesafeye uyarak ve aynı alanda en fazla otuz kişi bulunma şartlarına uyarak katılabildi. Kutlama alanını polis an be an takip etti.

lmanya'da 1 Mayıs İşçi Bayramı alınan koronavirüs (Covid-19) önlemleri altında kutlandı. Duisburg'un Hambron semtinde bir araya gelen insanlar, alınan koronavirüs önlemlerine uyarak, 1 Mayıs İşçi Bayramı'nı kutladı. Demokratik İşçi Dernekleri Federasyonu (DIDF) ve Almanya Marksist Leninist Partisi'nin (MLPD) Duisburg teşkilatları gibi kuruluşlar tarafından yapılan müracaatla alınan özel izinle gerçekleştirilen 1 Mayıs Bayramı kutlamasında, etrafı bantla çevrilen kutlama alanına aynı anda otuz kişinin bulunmasına izin verildi.

SOSYAL MESAFELİ KUTLAMA

Maske takma zorunluluğu ve sosyal mesafe kuralına da uyan katılımcılar, alana girebilmeleri için isim ve adreslerini yazdırarak alındı. Alman polisi ve Duisburg Belediye zabıtalarının gözetiminde kutlama yapılırken, 30 kişinin dışında kalanlarda belirlenen alanın çevresinde sosyal mesafe kuralına uyarak etkinliği takip edebildi. Kutlamada 1 Mayıs Bayramı'na dair yapılan kısa konuşmaların ardından bir müzik grubunun konseriyle devam etti.

'BURUK DA OLSA BU BAYRAMI KUTLUYORUZ'

DHA Mikrofonuna konuşan bazı katılımcılar, 'Koronavirüse rağmen buruk da olsa 1 Mayıs Bayramı'nı kutluyoruz, meydanları boş bırakmamak lazım' dedi. Bochum şehrinde de 1 Mayıs Bayramı, benzer kurallara uyularak kutlandı.

Almanya'da 1 Mayıs böyle kutlandı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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