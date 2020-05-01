Almanya'da 1 Mayıs böyle kutlandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Almanya'da 1 Mayıs böyle kutlandı

Almanya'da 1 Mayıs böyle kutlandı
01.05.2020 17:12 | Son Güncelleme: 01.05.2020 17:12

Almanya'da 1 Mayıs İşçi Bayramı alınan koronavirüs (Covid-19) önlemleri altında kutlandı.

Almanya'da 1 Mayıs İşçi Bayramı alınan koronavirüs (Covid-19) önlemleri altında kutlandı. Duisburg şehrinde düzenlenen 1 Mayıs kutlamasına katılımcılar, maske takarak, sosyal mesafeye uyarak ve aynı alanda en fazla otuz kişi bulunma şartlarına uyarak katılabildi. Kutlama alanını polis an be an takip etti.

lmanya'da 1 Mayıs İşçi Bayramı alınan koronavirüs (Covid-19) önlemleri altında kutlandı. Duisburg'un Hambron semtinde bir araya gelen insanlar, alınan koronavirüs önlemlerine uyarak, 1 Mayıs İşçi Bayramı'nı kutladı. Demokratik İşçi Dernekleri Federasyonu (DIDF) ve Almanya Marksist Leninist Partisi'nin (MLPD) Duisburg teşkilatları gibi kuruluşlar tarafından yapılan müracaatla alınan özel izinle gerçekleştirilen 1 Mayıs Bayramı kutlamasında, etrafı bantla çevrilen kutlama alanına aynı anda otuz kişinin bulunmasına izin verildi.

SOSYAL MESAFELİ KUTLAMA

Maske takma zorunluluğu ve sosyal mesafe kuralına da uyan katılımcılar, alana girebilmeleri için isim ve adreslerini yazdırarak alındı. Alman polisi ve Duisburg Belediye zabıtalarının gözetiminde kutlama yapılırken, 30 kişinin dışında kalanlarda belirlenen alanın çevresinde sosyal mesafe kuralına uyarak etkinliği takip edebildi. Kutlamada 1 Mayıs Bayramı'na dair yapılan kısa konuşmaların ardından bir müzik grubunun konseriyle devam etti.

'BURUK DA OLSA BU BAYRAMI KUTLUYORUZ'

DHA Mikrofonuna konuşan bazı katılımcılar, "Koronavirüse rağmen buruk da olsa 1 Mayıs Bayramı'nı kutluyoruz, meydanları boş bırakmamak lazım" dedi. Bochum şehrinde de 1 Mayıs Bayramı, benzer kurallara uyularak kutlandı.

Görüntü dökümü:

-Kutlama alanında sosyal mesafe uygulama detayları

-Belediye zabıtaları ve polis görüntüleri

-Üç ayrı katılımcı ile kutlamaya dair röportaj   


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Oğluna verdiği cep telefonu çalınan kadına, çağırdığı polisler 3 bin lira ceza kesti Haberler
Oğluna verdiği cep telefonu çalınan kadına, çağırdığı polisler 3 bin lira ceza kesti
İntihar ettiği düşünülen iş adamının katili 16 yaşındaki kızı çıktı Haberler
İntihar ettiği düşünülen iş adamının katili 16 yaşındaki kızı çıktı
Yasağa aldırmadan denize giren vatandaşlar, polisi görünce kaçtılar Haberler
Yasağa aldırmadan denize giren vatandaşlar, polisi görünce kaçtılar
Anne ve oğul koronavirüse yenildi Haberler
Anne ve oğul koronavirüse yenildi
Nakliye işi yapan vatandaş, kamyonet kasasında kendini astı Haberler
Nakliye işi yapan vatandaş, kamyonet kasasında kendini astı
Habertürk'te Ebru Baki ve konuğunun sohbeti sosyal medyanın gündemine oturdu Haberler
Habertürk'te Ebru Baki ve konuğunun sohbeti sosyal medyanın gündemine oturdu
ABD'de 'Evde Kal' çağrısını protesto edenler otomatik silahlarla parlamentoyu bastı
ABD'de "Evde Kal" çağrısını protesto edenler otomatik silahlarla parlamentoyu bastı
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan 1 Mayıs açıklaması: DİSK çelengi Taksim Anıtı'na bırakıldı
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan 1 Mayıs açıklaması: DİSK çelengi Taksim Anıtı'na bırakıldı
Survivor yarışmacısı Semih Öztürk'ten 'Adada namaz kılınıyor mu?' sorusuna cevap: Namaz kılan, dua eden vardı
Survivor yarışmacısı Semih Öztürk'ten "Adada namaz kılınıyor mu?" sorusuna cevap: Namaz kılan, dua eden vardı
Koronavirüs tedbirlerine uyan Gümüşhane ve Bartın'da günlerdir yeni vakaya rastlanmadı
Koronavirüs tedbirlerine uyan Gümüşhane ve Bartın'da günlerdir yeni vakaya rastlanmadı
İlçede her eve Ramazan kolisi dağıtan belediye başkanı, şimdi de tüm hanelere patates ve soğan yardımı yapıyor
İlçede her eve Ramazan kolisi dağıtan belediye başkanı, şimdi de tüm hanelere patates ve soğan yardımı yapıyor
Benan Mahmutyazıcıoğlu, eşiyle ilişki yaşayıp ayrılan Ece Erken'e gönderme yaptı
Benan Mahmutyazıcıoğlu, eşiyle ilişki yaşayıp ayrılan Ece Erken'e gönderme yaptı
Ukrayna'da kan donduran olay: Kızının kesik başıyla yakalandı
Ukrayna'da kan donduran olay: Kızının kesik başıyla yakalandı
Koronavirüs salgını sürecinde Ankara'da portakal satışı rekor kırdı
Koronavirüs salgını sürecinde Ankara'da portakal satışı rekor kırdı
3 günlük yasakta nereler açık, yasağa uymamanın cezası ne? İşte merak edilen tüm detaylar
3 günlük yasakta nereler açık, yasağa uymamanın cezası ne? İşte merak edilen tüm detaylar
ABD'den keyifleri kaçıracak koronavirüs raporu: 2 yıldan önce kontrol altına alınması zor
ABD'den keyifleri kaçıracak koronavirüs raporu: 2 yıldan önce kontrol altına alınması zor
Koronavirüs fırsatçıları bunu da yaptı! İyileşen hastaların kanları satışa çıkarıldı
Koronavirüs fırsatçıları bunu da yaptı! İyileşen hastaların kanları satışa çıkarıldı
Michael Jordan, 2017 yılında 2 saatlik reklam için yapılan 100 milyon dolarlık teklifi reddetti
Michael Jordan, 2017 yılında 2 saatlik reklam için yapılan 100 milyon dolarlık teklifi reddetti
Türkiye'nin 2 uçak dolusu malzeme gönderdiği ABD, aynı gün terör örgütüne yardım etti
Türkiye'nin 2 uçak dolusu malzeme gönderdiği ABD, aynı gün terör örgütüne yardım etti
Maria Sharapova ile ünlü model Gigi Hadid tenis maçında kozlarını paylaşacak
Maria Sharapova ile ünlü model Gigi Hadid tenis maçında kozlarını paylaşacak
Kütahya'da yetişen vişne 'Şaphane vişnesi' adıyla tescillendi
Kütahya'da yetişen vişne "Şaphane vişnesi" adıyla tescillendi
İzmir'de, ev sahibinin ellerini ve ayaklarını bağlayıp hırsızlık yapan 4 kişi yakalandı
İzmir'de, ev sahibinin ellerini ve ayaklarını bağlayıp hırsızlık yapan 4 kişi yakalandı
Tuncay Şanlı: Fenerbahçe'den teklif almadım ama göreve hazırım
Tuncay Şanlı: Fenerbahçe'den teklif almadım ama göreve hazırım
Gül üreticisine koronavirüs darbesi: Çiçekler seralarda çürüyor
Gül üreticisine koronavirüs darbesi: Çiçekler seralarda çürüyor
Kuzey Marmara Otoyolu'nun son kesimi 21 Aralık tarihinde tamamlanacak
Kuzey Marmara Otoyolu'nun son kesimi 21 Aralık tarihinde tamamlanacak
Mercedes hatta Ferrari sahibi olanlar bile 1000 liralık yardım için Bakanlığa başvuru yaptı
Mercedes hatta Ferrari sahibi olanlar bile 1000 liralık yardım için Bakanlığa başvuru yaptı
Mbaye Diagne, bağışladığı maskelerin üstüne kendi fotoğrafını bastırdı
Mbaye Diagne, bağışladığı maskelerin üstüne kendi fotoğrafını bastırdı
Koronavirüsle mücadelede anket sonucuna göre; Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu'ndan yüzde 12 daha başarılı
Koronavirüsle mücadelede anket sonucuna göre; Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu'ndan yüzde 12 daha başarılı
Antalya'da bir genç, annesine küfür eden üvey babasını kasığından vurdu
Antalya'da bir genç, annesine küfür eden üvey babasını kasığından vurdu
Türk ortaklı şirket koronavirüs aşısının insan testlerine başladı
Türk ortaklı şirket koronavirüs aşısının insan testlerine başladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Meral Akşener Abdülhamit Gül Mustafa Şentop Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Ozan Güven Ebru Gündeş Uraz Kaygılaroğlu
Spor Jose Sosa Arda Turan Ersun Yanal Ahmet Nur Çebi Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla İzmir 1 Mayıs Futbolcu Fenerbahçe
Şu an buradasınız: Almanya'da 1 Mayıs böyle kutlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.5.2020 17:27:04. #1.15#
title