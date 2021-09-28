Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, Türkiyemspor kulübünü ziyaret etti

Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, Almanya'nın bir göç ülkesi olduğunu söyledi.

Steinmeier, Almanya ile Türkiye arasında 1961'de imzalanan İş Göçü anlaşmasının 60'ıncı yıl dönümü nedeniyle Bochum'da amatör ligde mücadele eden Türkiyem spor kulübünü ziyaret etti.

Burada yaptığı açıklamada Steinmeier, "Almanya bir göç ülkesidir." dedi.

İlk nesil Türklerin 60 yıl önce Almanya'da birkaç yıl çalışıp geri dönmek için geldiğini hatırlatan Steinmeier, "Artık bu ülkenin parçasısınız. Almanya'da dördüncü ve beşinci kuşak göçmenlerin çocukları çok sayıda başarıya imza atıyor. Sizler bu ülkeyi değiştirdiniz." diye konuştu.

Steinmeier, Türkiyemspor'un 1989'da kurulduğunu, o günden beri sadece spor faaliyeti yürütmediğini, toplumsal uyumda birçok başarılı proje gerçekleştirdiğini kaydetti.

Ziyarette kulübün yönetim kurulu üyeleri ve sporcuları ile sohbet eden Steinmeier'e, kendi isminin yazılı olduğu Türkiyemspor forması hediye edildi.

Steinmeier'e ayrıca ziyarette Türk baklavası ve Rize çayı ikram edildi.

Almanya Cumhurbaşkanı, daha sonra Essen'de fotoğraf sanatçısı Ergun Çağatay'ın "Misafir İçiler" isimli fotoğraf sergisinin açılışına katıldı.